Indarte tiene a la venta campos en exclusividad

El escritorio Indarte & Cía tiene a disposición varias oportunidades de compra de campos, en exclusividad y en excelente estado, en Río Negro.

Por un lado, el equipo ofrece un campo agrícola, forestal y ganadero de 2.000 hectáreas ubicado a tres kilómetros de ruta 3 y a 270 kms de Montevideo.

Otra de las oportunidades es un predio de 300 hectáreas ubicadas sobre la ruta 3, donde el 90% del área es agrícola.

Fernando Indarte, director de Indarte & Cía, comentó a El Observador que se trata de tres campos mixtos y dos con un perfil agrícola. Aseguró que todos están prontos para producir, que cuentan con una muy buena ubicación y que las áreas van de 300 a 2.600 hectáreas.

En indarte.com.uy está toda la información disponible, pudiendo agendar visitas a los predios con los agentes del equipo.

Capitales argentinos

Indarte hizo referencia a que empezó a haber muchas consultas por parte de los argentinos interesados en invertir en Uruguay.

“La situación política argentina nuevamente hace que sea atractivo invertir en otro país y Uruguay tradicionalmente fue refugio de sus capitales”, señaló.

De todas formas, el operador sostuvo que no se esperan “grandes sorpresas” en cuanto a la modificación de los valores, porque “hoy en día los negocios que hay para hacer en las distintas modalidades son finos”. En tanto, indicó que se prevé que se agilicen las concreciones de los negocios.

A modo de referencia, hoy un campo agrícola cotiza de US$ 6.000 a US$ 7.000 por hectárea, uno mixto entre US$ 3.500 y US$ 5.000 y un campo ganadero tiene un valor que va de US$ 2.000 a US$ 3.000, mencionó.