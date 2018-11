Indultan a Matthew Hedges, el marido de la colombiana Daniela Tejada que estaba condenado a cadena perpetua por espionaje en Emiratos Árabes

DANIELA TEJADA El británico Matthew Hedges fue detenido en el aeropuerto de Dubái en mayo pasado.

Emiratos Árabes Unidos indultó este lunes a Matthew Hedges, un estudiante británico de doctorado de 31 años que había sido condenado a cadena perpetua por espionaje.

Su esposa, la colombiana Daniela Tejada, que libró una dura batalla por su liberación, dijo que se siente "eufórica" y que "no puede esperar a tenerlo de regreso en casa".

DANIELA TEJADA Daniela Tejada libró una dura batalla para que liberasen a su marido.

Tejada habló para el programa Today de BBC Radio 4: "Me sorprendió, estoy muy feliz y aliviada. En realidad todavía no me creo que finalmente lo hayan indultado. Estos siete meses fueron una pesadilla".

También se manifestó en redes sociales: "El indulto para Matt es la mejor noticia que podríamos haber recibido. Gracias, amigos, familiares, medios de comunicación, académicos y a todos en general por vuestro apoyo. Me devolvieron a la vida".

https://twitter.com/dtejadav/status/1066978742248095744

¿Por qué se le condenó por espionaje?

Hedges, estudiante de doctorado de la Universidad de Durham de Reino Unido, viajó a los Emiratos Árabes (EAU) para investigar para su tesis sobre la estrategia de seguridad de ese país.

Pero fue arrestado en el aeropuerto de Dubái el 5 de mayo.

DANIELA TEJADA Fuentes de Emiratos Árabes Unidos aseguraron que se encontró "material de espionaje" en la computadora portátil de Matthew Hegdes.

Según el corresponsal de seguridad de la BBC, Frank Gardner, fuentes de EAU aseguraron que se encontró "material de espionaje" en su computadora portátil y que tenían pruebas "firmes", incluida una confesión de Hedges, de sus acciones de espionaje en ese país de Medio Oriente.

Sin embargo, su familia asegura que le obligaron a firmar esta confesión escrita en árabe, un idioma que Hedges desconoce.

Tanto la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, como el ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, aseguraron que tratarían el caso en el más alto nivel con EAU, un país tradicionalmente aliado de los británicos.

DANIELA TEJADA Hedges será liberado cuando se completen "todos los trámites", según Emiratos Árabes Unidos.

Tejada, sin embargo, criticó en la BBC la acción del gobierno británico: "Ignoraron mis peticiones [de ayuda consular], dijeron que no era parte de su trabajo, que no era parte de su deber".

Reacciones al indulto

El secretario de Relaciones Exteriores, Hunt, manifestó su alegría por el indulto: "Fantásticas noticias sobre Matthew Hedges. Aunque no estuvimos de acuerdo con los cargos, estamos agradecidos al gobierno de los Emiratos Árabes Unidos por resolver el problema rápidamente".

https://twitter.com/Jeremy_Hunt/status/1066971718193950722

Hedges será liberado cuando se completen "todos los trámites", según Emiratos Árabes Unidos.

https://www.youtube.com/watch?v=itBuHehfea0&t=62s

https://www.youtube.com/watch?v=qBiUVx3f0Rg&t=33s

https://www.youtube.com/watch?v=VME2Z2tfL8o&t=9s