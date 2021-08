Integrantes del sindicato del supergás tiraron pirotecnia contra la oficina de Paganini y rompieron un vidrio cuando marchaban en protesta por propuesta de eliminar subsidio a ese combustible

El Sindicato Único de Trabajadores de Supergás (SUTS), que se encuentra este martes manifestándose frente al Ministerio de Industria, Energía y Minería contra la propuesta de eliminar el subsidio a ese combustible, tiró pirotecnia y rompió el vidrio de la ventana de la oficina del ministro Omar Paganini, que estaba reunido junto con su par de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, informaron fuentes oficiales.

Paganini denunció el hecho en su cuenta de Twitter. "Reunión de trabajo con el ministro de Educación en mi oficina del 4° piso del edificio de Ancap en Libertador y Cerro Largo. Hace unos instantes, una bomba de estruendo rompió un vidrio a dos metros de nosotros, cerca de dos funcionarias. Valoramos la actividad sindical. No esto", escribió.

Reunión de trabajo con el Ministro de Educación en mi oficina del 4o piso del edificio de Ancap en Libertador y Cerro Largo. Hace unos instantes una bomba de estruendo rompió un vidrio a dos metros de nosotros, cerca de dos funcionarias. Valoramos la actividad sindical.

No esto. — Omar Paganini (@OmarPaganini) August 3, 2021

A su vez, declaró en Telemundo que esa "no es la forma de plantear las reivindicaciones sindicales". "Están protestando por una eventual modificación del subsidio que ni siquiera todavía está planteado cómo puede llegar a hacerse. O sea, es una manifestación por las dudas", afirmó y agregó que ya hicieron la denuncia policial por el "daño a la propiedad pública".

El vocero de SUTS, Andrés Guichón, lamentó el hecho y dijo que "no era la idea de la manifestación". "Pedimos disculpas a los que estaban ahí por la situación y por el momento de tensión. No era la idea que pasara esto porque así como cuando nosotros nos manifestamos no queremos que nos insulten, nos tiren cosas o nos repriman, tampoco queremos que les pase a otras personas", dijo a El Observador. El vocero dijo que se enteró del hecho cuando ya no estaba en el lugar y que están averiguando que fue lo que motivó la rotura del vidrio para lanzar un comunicado en las próximas horas. "Nos hacemos responsables", afirmó.

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, escribió en Twitter que "la libertad de expresión termina cuando se vulneran los derechos de los demás". "Lamentamos profundamente que en el marco de una manifestación ajena a la actividad de nuestra empresa, una bomba de estruendo haya roto un vidrio en el 4° piso del edificio de Ancap. No hay lesionados", señaló.

La libertad de expresión termina cuando se vulneran los derechos de los demás. Lamentamos profundamente que en el marco de una manifestación ajena a la actividad de nuestra empresa, una bomba de estruendo haya roto un vidrio en el 4to piso del Edif. de ANCAP. No hay lesionados. pic.twitter.com/2O02U5qEwC — A. Stipanicic (@a_stipanicic) August 3, 2021

SUTS realiza este martes un paro y una manifestación para protestar contra la quita del subsidio al supergás. El paro incluía la movilización desde las plantas de envasado hasta Torre Ejecutiva y luego hasta las oficinas de Ancap.

"Al subsidio no se le puede adjudicar una pérdida cuando es la principal energía de cocción y calefacción de nuestra población; (está) más que justificado, es ahí donde no se puede apretar el cinturón", afirmó el sindicato en un comunicado.

A su vez, el gremio señaló que recién se está saliendo "de una pandemia socioeconómica mundial", por lo que no es el "momento oportuno" para comenzar a discutir la quita del subsidio.

Mirá el video: