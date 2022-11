Intendencia de Montevideo destaca baja en morosidad aunque se mantiene por encima de los niveles prepandemia

La Intendencia de Montevideo (IM) destacó una caída en la morosidad de sus principales tributos, tras el aumento propiciado por la emergencia sanitaria. El director de Recursos Financieros de la comuna, Mauricio Zunino, habló ante la Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental sobre "recuperaciones importantes", "sobre todo en contribución inmobiliaria", donde "más significativa ha sido la reducción".

"Todavía seguimos un poquito por arriba de los niveles de morosidad prepandemia, pero hemos logrado recuperar una buena parte", sostuvo el jerarca socialista ante los ediles, según el acta a la que accedió El Observador. En el ámbito de los hogares montevideanos, el economista explicó que la Tasa General logró una "reducción", aunque la Tarifa de Saneamiento "es el tributo que viene un poco más rezagado para recuperar los niveles prepandemia".

Según supo El Observador, ese fue el pago más montevideanos dejaron de cumplir en el momento más duro de la pandemia, pese a no ser la de mayor peso. El año pasado, la recaudación por contribución inmobiliaria y la patente de rodados explicó poco más del 50% del total de ingresos de origen departamental –por fuera de las transferencias del gobierno nacional–. "Nos parece interesante la baja en la contribución, porque es el tributo que tiene más peso; contribución y patente son los dos tributos de mayor peso", justificó.

El jerarca no brindó cifras dado que el ejercicio del año 2022 todavía no está cerrado, al tiempo que en noviembre está pendiente el pago de la tercera cuota de la contribución inmobiliaria por parte de los hogares capitalinos. "Si bien ya ha empezado a ingresar, buena parte de los vencimientos están más sobre final de mes. Todavía no tenemos ese dato cierto, pero no hay nada que nos haga pensar en una modificación muy grande", expuso.

Zunino explicó que la morosidad a nivel de patentes "se está dando en vehículos anteriores al 2015", al tiempo que las tasas de ese indicador entre los autos más nuevos "son mejores que en el resto del país". El director de Recursos Financieros afirmó que el parque automotor en Montevideo es "más nuevo que el promedio país". No obstante ello, informó que la morosidad "sigue un poco más alta que antes de la pandemia".

El jerarca socialista explicó que a nivel de autos "hay una fuerte correlación entre morosidad y envejecimiento del parque", siendo "mucho más altas" las tasas de impago para los vehículos viejos, algo que "probablemente está asociado a quiénes adquieren o pueden adquirir determinado tipo de vehículo", así como también su efectiva circulación por las calles.

Eso cambió fuertemente el esquema de morosidad: ha bajado", interpretó el economista.

En este sentido, Zunino recordó que los miles de autos de raíz montevideana que se cambiaron de departamento durante la ventana del reempadronamiento gratuito –debido a que en verdad no estaban circulando en la capital– "son más antiguos y pagan menos patente" que los que hoy se están registrando ante la comuna. Los que en ese período se incorporaron a Montevideo son, en cambio, "de mayor valor, más nuevos y pagan más patente".

"Por lo tanto, si bien uno está perdiendo matrículas en el corto plazo, probablemente tenga una mayor retención en términos de pagos en los próximos años por ese tipo de vehículos", sostuvo el director de Recursos Financieros. Montevideo fue uno de los ocho departamentos que tuvieron saldo negativo –se le fueron más patentes que las que entraron– al cierre del reempadronamiento gratuito, habiendo perdido más de $ 255 millones, equivalente a unos US$ 6,4 millones que antes tributaban en la capital.

Eso motivó que, junto a Flores, pidieran "consideración" para una eventual compensación por fondo de asimetrías.

La administración de Daniel Martínez –asumida al final por Christian Di Candia– cerró sus últimos dos años de gestión con déficit en el ejercicio anual, tras haber celebrado el superávit en sus primeros tres años. La comuna culminó el 2020 –año en que enfrentó el efecto pandemia sobre sus finanzas– con un déficit de $1.300 millones, y la creciente morosidad fue una de las razones esgrimidas, así como también el aumento del gasto y la caída en ingresos por comercios.