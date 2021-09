Investigadora de Cardoso sin "razón de ser", el mensaje de Pérez Banchero y la venta que no fue

Apenas comenzada su actuación y con solo una sesión efectuada, el Frente Amplio ya perdió la fe en los eventuales resultados que vaya a tener la comisión investigadora conformada en Diputados en torno a la gestión del exministro de Turismo, Germán Cardoso. La razón está en el mecanismo definido por su funcionamiento y el rol que allí tendrá el hoy diputado ya que es denunciante y denunciado.

"Un ministro que fue apartado de su cargo bajo sospecha y que es denunciado en una comisión investigadora, hoy se va a sentar al lado mío a ser co-denunciante de sí mismo", lamentó este martes el frenteamplista Eduardo Antonini, al ratificar los términos de la denuncia que su bancada presentó para investigar el tema, según surge de la versión taquigráfica de la sesión.

Por ese motivo planteó que con la denuncia que presentó Cardoso, "se denuncia a sí mismo" al pretender comparar las gestiones entre los diferentes partidos. Tomando en cuenta ese elemento y el mecanismo definido, el diputado frenteamplista concluyó que la comisión "no tiene razón de ser" y que lo que debería hacer la cámara, por "transparencia y dignidad de trabajo", es llevar todos los elementos a la justicia penal.

En su denuncia, Cardoso pidió investigar los mismos aspectos que se analizarán de su gestión pero de las administraciones del Frente Amplio. Con los votos del oficialismo, se aprobó finalmente un mecanismo "segmentado" en la que cada denuncia será considerada en forma separada.

Eso se traducirá en que Cardoso podrá estar presente en todas las sesiones y recabar el testimonio de todos los que sean convocados a declarar. "Yo no tengo miedo, a mí no me asusta y no me va a hacer nada", dijo Antonini, pensando más en los funcionarios del Ministerio de Turismo que mantuvieron con Cardoso una relación de dependencia y que tendrán que tenerlo "sentado, mirándole la cara acá cerquita" aportando elementos que, quizás, lo comprometan.

Uno de los exsubalternos de Cardoso que tendrá que dar su testimonio cara a cara es Martín Pérez Banchero, el exdirector nacional de Turismo que, con sus denuncias a través del semanario Búsqueda, abrió un proceso que derivó en la salida de Cardoso del ministerio, y que será uno de los primeros convocados por la comisión.

Pérez Banchero envió un mensaje a la comisión, al que accedió El Observador, en el que planteó una serie de inquietudes. Primero, que se le envíen las preguntas que se le formularán. También para lamentar el "careo" con Cardoso al que será sometido, pero ratificó que irá a declarar personalmente y declinó el ofrecimiento de hacerlo por escrito.

El exjerarca, que en principio estaba convocado para el miércoles 29, irá a la comisión el 4 de octubre. La semana próxima será el turno de las actuales autoridades ministeriales: el subsecretario Remo Monzeglio y el director general Ignacio Curbelo.

Antonini y Cardoso

Las denuncias de Pérez Banchero a través de la prensa son el elemento excluyente del planteo del Frente Amplio contra Cardoso. Así lo dejó en claro Antonini al comparecer este martes ante la comisión. "Las denuncias presentadas son todas las que hizo Pérez Banchero, no son investigaciones propias" dijo el legislador, al tiempo que aportaba "nuevos elementos" a partir de distintas publicaciones de El Observador, Búsqueda y El País sobre el "entorno" del ex ministro Cardoso.

Antonini citó declaraciones de Pérez Banchero en las que señala que "puede haber otras cosas" en torno a supuestas contrataciones arbitrarias efectuadas por Cardoso al margen de la normativa. "No lo está diciendo Antonini, lo está diciendo el que era el número tres del ministerio", insistió el diputado.

Además de preguntarse "qué hay detrás de Kirma Services", la "misteriosa empresa" de origen estonio que el ministerio pretendió contratar para desarrollar una campaña de publicidad digital, Antonini afirmó que "merece ser estudiado" el vínculo de Netcom Satenil, otra firma publicitaria, con el "entorno" del exministro Cardoso.

En su comparecencia ante la comisión, Cardoso ratificó su pedido de investigar las compras y contrataciones en el ministerio desde 2010 y agregó otros elementos que apuntan directamente a su antecesora, Liliam Kechichian.

En particular, un convenio firmado en 2015 con la Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB), comunidad de origen de la exministra, por US$ 1,1 millones para el uso de sus instalaciones deportivas. Cardoso sostuvo este martes que el acuerdo fue observado dos veces por el Tribunal de Cuentas, al establecer que debió haber existido un llamado a licitación. En su lugar, apuntó, hubo una "adjudicación directa por una cifra exorbitante".

"Creo que hay que analizar las irregularidades que allí puedan encontrarse" mencionó, sin aportar elementos concretos.

La ampliación de su denuncia incluye 14 nuevos puntos, la mayoría en términos muy genéricos.

"Nos facilitaría que planteara casos y expedientes concretos", le pidió el frenteamplista Gustavo Olmos. "El grado de generalidad nos va a dificultar la vida", agregó.

El Hotel La Serena no se vendió a Galiza

En paralelo a esta comisión, el actual ministro de Turismo Tabaré Viera comparecía ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, en el marco de la Rendición de Cuentas.

Allí debió responder una pregunta concreta del ex subsecretario –hoy senador suplente del Frente Amplio– Benjamín Liberoff. Era relativa al Hotel Las Delincias, hoy denominado La Serena, ubicado en la Playa Mansa de Punta del Este y concesionado hasta el año 2034.

La concesión había sido en favor de Costa Naturali SA, pero Liberoff puso sobre la mesa una publicación del Diario Oficial en la que se cita a sus acreedores ante la venta del empredimiento a otra firma, Galiza SA. La citación era a un estudio notarial ubicado en el Edificio Stradivarius, sobre la avenida Roosevelt.

La consulta de Liberoff fue si en el ministerio se tuvo información de esa transacción y su registro, ya que la cartera debería haber sido informada en el caso de venta. El senador suplente frenteamplista también pidió conocer si, en esa información, se mencionaron los integrantes de Galiza SA. El ex subsecretario también realizó otra pregunta, en torno al vínculo que según el Frente Amplio hay entre esa firma y uno de los ex asesores de Cardoso, Elbio Rodríguez.

La respuesta llegó de parte del director nacional de Turismo, Roque Baudean_ "Hasta el momento no tenemos ninguna autorización sobre algún tipo de cambio en cuanto a la sociedad", afirmó. "La sociedad que viene actuando es la misma".

Desde Galiza SA se informó a El Observador que "jamás adquirió ni explotó" el establecimiento comercial La Serena. En un escrito entregado a la Justicia de Maldonado en contestación a una demanda labora, se aclara que la sociedad estuvo interesada en su adquisición, por lo que se realizaron las publicaciones de estilo convocando a acreedores para evaluar el pasivo de la sociedad vendedora y la conveniencia o no de la compra.

Conocido ese pasivo, se afirma, no se concretó el negocio por lo que "jamás hubo cambio del sujeto titular del establecimiento comercial", siendo Costa Naturali SA la que ha venido explotando el hotel "en todo momento".