Las claves del caso Kirma: la “caja de pandora” que el Frente Amplio pide indagar

Que el expediente con las compras de publicidad digital para la temporada turística 2020-2021 lleve como fecha de inicio formal un Día de los Inocentes puede parecerle una broma de mal gusto a aquellos que gusten de desconfiar.

La contratación de la enigmática Kirma Services –una empresa estonia de escasas credenciales y contactos escurridizos a la que el Ministerio de Turismo le adjudicó US$ 280 mil que nunca llegaron a transferirse– no es lo único que pesa sobre los hombros del exministro Germán Cardoso, pero se convirtió en los últimos días en la principal piedra en el zapato del ahora diputado, que enfrentará a partir de la próxima semana una batalla a dos frentes –desde el Parlamento a la Justicia– para defenderse de las acusaciones de presuntas irregularidades en su gestión.

Y en el Frente Amplio, que presentó este jueves una denuncia penal en Fiscalía, la imagen que evocan los dirigentes es la de una “caja de pandora”. En la órbita judicial, quien llevará las riendas del caso será el fiscal Ricardo Lackner. En la órbita parlamentaria, desde el próximo lunes comenzará a sesionar la comisión investigadora que tiene como miembro denunciante al frenteamplista Eduardo Antonini, pero también al propio Cardoso, en un hecho que la Mesa Política de la coalición de izquierda definió este viernes como un “mamarracho jurídico”, y un “claro intento” por parte del oficialismo de “entorpecer la investigación parlamentaria y desviar la atención de los graves hechos que culminaron con el pedido de renuncia al ministro por parte del presidente de la República”.

La cronología

La historia, o al menos los componentes que se conocen hasta ahora, comenzó en los últimos días de 2020, cuando el país –y en especial el sector turístico– se aprontaba para vivir un fin de año especial con fronteras cerradas a extranjeros y exhortaciones a pasar las fiestas “en burbuja”.

Desde fines de octubre, la cúpula del Ministerio de Turismo ya vivía algunas fisuras que permeaban también en los equipos de técnicos y funcionarios, pero cuyo centro era la ruptura absoluta entre Cardoso y su círculo más cercano –el subsecretario Remo Monzeglio, los adscriptos Daniel Reta y Óscar Iroldi, y el asesor externo Elbio Rodríguez– con el director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero.

En ese contexto, el ministerio resolvió en esas fechas desembolsar US$ 700 mil del presupuesto asignado a publicidad digital.

Young & Rubicam, la agencia que asesora a la secretaría de Estado en su estrategia de comunicación y pauta publicitaria, recomendó en primera instancia dos empresas: Cisneros (que tiene la exclusividad de la pauta en Facebook para América Latina) y Xaxis (empresa que se concentra en inteligencia artificial aplicada a la publicidad). Las dos contaban con antecedentes de contratación por parte del ministerio en la administración anterior.

Ocurrieron dos cosas: por un lado, Pérez Banchero planteó sus reparos a la contratación de Xaxis por ser del mismo grupo que Young & Rubicam (WPP), y eso derivó en que la agencia decidiera sustituir esa empresa por Mediamath, otra compañía que ya tenía experiencia con el ministerio y varias empresas del medio local.

Por otra parte, desde el entorno de Cardoso acercaron una tercera empresa que hasta el momento no figuraba en los registros del ministerio: su nombre era Kirma Service, su domicilio figuraba en Estonia, y su contacto aparecía bajo el nombre de Georgios Sphillis. En particular, según diversas fuentes del ministerio consultadas por El Observador, Elbio Rodríguez fue el principal operador encargado del acercamiento de la oferta y la adjudicación a la enigmática compañía. Las fuentes coincidieron en que las respuestas sobre Kirma venían principalmente de parte de Rodríguez, un hombre de Maldonado cercano a Cardoso que no estaba contratado en el Ministerio pero que en los primeros meses del mandato había participado de la gestión cotidiana.

El 29 de diciembre, Cardoso firmó una resolución por la cual adjudicó el servicio a las tres empresas: a Mediamath por US$ 280 mil, a Cisneros Interactive por US$ 140 mil, y a Kirma por los restantes US$ 280 mil.

La compra a la empresa estonia quedó en el ojo de la tormenta cuando Pérez Banchero, en el marco de su enfrentamiento público con Cardoso, denunció a través del semanario Búsqueda algunos detalles polémicos de la operación: entre ellos, que el Banco República había frenado la transferencia por entender que contravenía las normas antilavado. Posteriormente, el semanario informó que los datos de contacto que la empresa incluyó en los documentos acercados al ministerio llevaban a callejones sin salida que sembraban dudas acerca de la autenticidad de la empresa y la veracidad de las declaraciones públicas de Cardoso.

El 23 de febrero de 2021, la delegada del Tribunal de Cuentas en el Ministerio de Turismo observó la erogación por contar con principio de ejecución, pero dos días más tarde Cardoso reiteró el gasto. Ya despejado el obstáculo formal del Tribunal de Cuentas –algo frecuente en la administración pública–, la contratación a dos de las tres empresas continuó dando problemas, ya que tanto Cisneros como Kirma tuvieron dificultades para cobrar a través del Banco República (BROU).

En el caso de Kirma, el banco advirtió que no podía realizar la transferencia a Estonia, en cumplimiento al artículo 234 del Toplaft (Texto Ordenado de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo).

Mientras que las tratativas para el pago a Cisneros prosperaron, mediante una larga comunicación con representantes de la empresa que firmaron mails con nombre y apellido, por parte de Kirma los reclamos provinieron siempre desde una cuenta institucional (adm@kirmamedia.com) sin que nadie se identificara como responsable o representante.

El 30 de diciembre de 2020, un día después de firmada la resolución que adjudicó el gasto a Kirma, esa cuenta envió al Ministerio de Turismo la factura con vencimiento al 14 de enero siguiente.

El 12 de mayo de 2021, aún sin noticias de la transferencia, Kirma Services se volvió a contactar para “conocer el estado del pago correspondiente”.

Cuando desde el ministerio se le informó que el BROU había impedido la transferencia, la empresa propuso hacer una cesión de crédito a un tercero: la sociedad Sarasota Global Investment Inc, creada en 2021 con domicilio en Estados Unidos. El documento presentado por Kirma está firmado por Georgios Shipillis, que figura en documentos de Estonia como director de la firma que en los últimos años no registra empleados ni ingresos, según publicó Búsqueda.

La alternativa, sin embargo, fue descartada por los funcionarios administrativos del Ministerio de Turismo, por entender que no contemplaba todos los requisitos. El 3 de agosto, la doctora Noelia Fernández, de la División Servicios Jurídicos y Notariales, se explayó a través de un mail en las razones por las que se impedía la operación y dejó constancia de que todo ello ni siquiera constituía “un pronunciamiento sobre la procedencia del pago”. Según supo El Observador, tanto Digital Media como Cisneros efectuaron el servicio por el cual fueron contratados, a diferencia de Kirma.

Esta semana, el nuevo ministro de Turismo, Tabaré Viera, dijo que llegó una nota de Kirma desistiendo de la oferta. El Observador solicitó a la oficina del ministro acceder a esa nota de la empresa, y desde su despacho dijeron que había llegado al director de Secretaría, Ignacio Curbelo. Consultado también por El Observador, Curbelo dijo que ese tema lo manejaba el ministro y no contestó más los mensajes. Este jueves, Viera comunicó que –tal como había señalado El País– el mensaje llevaba solo la firma de Kirma, como todos los mails que figuran en el expediente.