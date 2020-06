Investigan caso de un policía acusado de maltratar a un cuidacoche y matar a su perro

La organización Plataforma Animalista denunció a través de sus redes sociales el caso de un policía que maltrató a un cuidacoche y mató a su perro en el barrio La Blanqueada. El caso es investigado por Asuntos Internos, según confirmaron fuentes policiales a El Observador.

El hecho ocurrió el martes en la plazoleta de Mateo Vidal y Abreu. “Voy a sacar un coche y pasa (el policía) dos veces para torearlo. A la segunda el perro se soltó, porque varias veces ya le ha pegado”, narró el cuidacoches Pablo, entrevistado por el colectivo en un video que no capturó su rostro ni dio su apellido para preservar su identidad.

Según contó el hombre, el agente “vino con el arma desde diez metros para atrás solamente para darle un tiro al perro”. Tras efectuar el disparo, esposó a Pablo junto al cuerpo agonizante de su mascota. “El compañero me estaba apoyando la pierna en la espalda, y el hombre se me paró al lado, y me dice: “El tiro no era para el perro, era para vos””, relató. El cuidacoche comentó que el policía le dijo: “Miralo cómo sufre”, y luego le dio una patada en la cara.

Repudiamos el abuso policial.

Ayer un policía mató a un perro de un tiro y obligaron a su dueño a verlo morir.



Compartimos las palabras de Pablo, dueño de Cumpi, el perrito asesinado.

Según dieron a conocer todos los entrevistados por Plataforma Animalista, los tratos agresivos por parte del agente ya venían de antes. “El policía, desde el primer momento que llegó a la zona, fue muy agresivo con todo el mundo. Con mi hermano se ensañó muchísimo”, contó el hermano de Pablo, cuyo nombre tampoco fue mencionado en el video.

“Lo cambiaron de la noche para que no siguiera pegando. Lo cambiaron para el día y siguió en la misma”, indicó el cuidacoche, quien se encuentra en situación de calle.

Una de las vecinas consultada por Plataforma Animalista ratificó el relato de Pablo. Sobre el perro, llamado “Compa” por su dueño, dijo: “Ladraba sí, rezongaba a todos los policías porque ya le habían pegado al dueño, que para él era su amor”. Señaló además que el hombre dormía “abrazado del perro” y que “lo quería muchísimo”.

El colectivo convocó a una manifestación el sábado a las 15 horas, en la misma plaza que tuvo lugar el episodio. La consigna reza: “Justicia para Compa”.

El secretario del Movimiento Nacional de Rocha del Partido Nacional, Gastón Cossia, lamentó el hecho y recordó la "plena vigencia de la ley 18.471", llamada "de Protección, Bienestar y Tenencia de animales".

La norma, que fue votada en 2009, prohíbe expresamente maltratar, lesionar o dar muerte a animales.