Ione Belarra, en llamas: “Solo mandan el PSOE y Pedro Sánchez”

La líder de Podemos y ex ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, no descarta que del mismo modo que han sido excluidos del Ejecutivo, también lo sean del grupo parlamentario de Sumar: "No descarto que igual que nos han echado del Gobierno nos acaben echando del grupo parlamentario".



Belarra ha hecho estas afirmaciones en una entrevista en RTVE, donde ha asegurado, no obstante, que la intención de los cinco diputados morados es quedarse en el grupo parlamentario que lidera Yolanda Díaz y no irse al Mixto.



Aunque el malestar es enorme entre los morados, porque aparte de quedar fuera del Gobierno, les han "quitado la firma" para poder presentar iniciativas legislativas y “quieren silenciar a Podemos", ha subrayado, ellos van a hacer valer sus cinco escaños para "profundizar" en las reformas que ven necesarias.

Belarra ha reconocido que “son días difíciles y tristes” para su formación, porque más allá de la salida de Podemos del Ejecutivo, ha asegurado, “tenemos un gobierno en el que los ministros son indistinguibles” y en el que “solo manda el PSOE y Pedro Sánchez”. Y a esto, ha añadido, “sabiendo que el PSOE tiene una propuesta conservadora, que no afronta los temas de fondo y forma”.



Y ha citado, por ejemplo, que sus cinco diputados servirán para regular el precio de los alquileres, seguir haciendo políticas feministas o derogar la ley mordaza, poniendo así de relieve la presión que pueden ejercer sobre el Ejecutivo de coalición.



Por otra parte, Belarra, no ha aclarado si su partido se presentará por su cuenta a las europeas del año que viene: "Es pronto para tomar esta decisión, pero Podemos va a actuar con total autonomía política", ha advertido para recalcar que España "necesita una izquierda transformadora que no se mimetice con el PSOE".



En medio de esta máxima tensión entre Sumar y Podemos, la "número dos" de los morados y exministra de Igualdad, Irene Montero, que ayer también se despidió, como Belarra, con duras críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito en X que "si Podemos hubiera echado a alguien (ya no digamos Pablo Iglesias), Podemos sería soberbio por echar. Si Sánchez y Díaz echan a Podemos del Gobierno, los soberbios también son los de Podemos por no saber irse". En Podemos siguen manteniendo su intención de continuar integrados en Sumar, pese a la ruptura total con el espacio que lidera Yolanda Diaz, pero también contemplan la posibilidad de que su salida se produzca de forma involuntaria. Según Belarra, hasta el martes ministra de Derechos Sociales, los cinco representantes de su partido en el Congreso tienen "derecho" a seguir sentándose en la bancada reservada para los miembros de la formación que ha constituido un nuevo Ejecutivo bicolor con el PSOE. A lo que ha apostillado: "Aunque a algunas personas no les guste, somos parte de esta coalición". El traspaso de carteras en el Ministerio de Derechos Sociales tuvo mucho de advertencias y poco de despedidas. Belarra ha dedicado buena parte de su discurso en criticar las últimas maniobras del PSOE y Sumar para, a sus ojos, expulsar a Podemos del Consejo de Ministros. El acto acabó convertido en un mitin electoral hacia los suyos, que acallaron buena parte de la intervención con aplausos y gritos de "sí se puede". "Hoy es un día difícil para mí porque el presidente y el PSOE han conseguido lo que no consiguieron en 2019: echar a Podemos del Gobierno", ha clamado la ya exministra, quien el lunes por la noche envió una carta a sus militantes responsabilizando a Yolanda Díaz del veto a los morados. "Nos echan porque hemos podido y porque lo hemos hecho bien", ha incidido sin mentar a la vicepresidenta, que aguardaba detrás de ella. EFE