Jaime Bayly apuntó contra Javier Milei por insultar a periodistas argentinos: "Tiene que tolerar las críticas"

El escritor peruano Jaime Bayly manifestó su enérgico rechazo a los ataques de Javier Milei hacia los reconocidos periodistas Jorge Fernández Díaz, Joaquín Morales Solá y Jorge Fontevecchia. Consideró que la conducta del presidente, a quien apoyó fervientemente durante la campaña electoral, es "deplorable" y le recomendó "respetar las críticas".

En un video compartido en sus redes sociales, Bayly relata una conversación con su madre, quien recientemente había estado en Buenos Aires. Ella le habló con entusiasmo sobre Milei y le preguntó su opinión al respecto. Bayly, evitando el conflicto en el día de su cumpleaños, respondió afirmativamente, aunque en su interior comenzaba a aflorar su malestar por los comentarios del presidente contra periodistas de renombre.

La crítica de Jaime Bayly a Javier Milei por insultar a periodistas

El escritor expresó su consternación por las recientes declaraciones de Milei contra periodistas de prestigio, destacando su respeto por Fernández Díaz y Morales Solá, a quienes considera "inteligentes" y "serios". Cuestionó las descalificaciones de Milei hacia ellos, señalando que los periodistas tienen el deber de plantear dudas y críticas. Bayly subrayó la importancia de la tolerancia hacia las críticas en un buen demócrata, lamentando los insultos dirigidos por Milei hacia periodistas respetables como Fernández Díaz y Morales Solá. "Un buen demócrata tiene que tolerar las críticas. Tiene que aceptarlas. Yo no digo que tiene que coincidir con ellas y por supuesto tiene todo el derecho de refutarlas, pero sin insultar de una manera tan acanalada a periodistas muy respetables como Morales Solá y Fernández Díaz”, expuso.

Además, defendió a Jorge Fontevecchia, resaltando su respeto por la democracia, la libertad y los derechos humanos. Reconoció un desacuerdo personal con Fontevecchia durante la campaña electoral, pero enfatizó que esto no debería convertirlo en un enemigo. "Él cree en la democracia. Yo también. Él cree en la libertad, yo también. Él cree en los derechos humanos y lo ha demostrado peleándose con la dictadura militar argentina y yo también. Entonces no me parece bien que Milei pida o celebre o se emocione prematuramente festejando que el periódico Perfil de mi amigo Fontevecchia vaya a quebrar”, destacó el escritor.

Bayly concluyó diciendo: “A mí Milei no me parece un genio y sus modales me están pareciendo muy deplorables. Así que un abrazo para mi amigo Jorge Fernández Díaz, querido, queridísimo amigo, y soy su lector más puntual y agradecido; un gran novelista y un gran columnista de prensa, Y abrazos a Joaquín Morales Solá y a Jorge Fontevecchia: cuando vaya a Buenos Aires le voy a pedir a Jorge que me ayude a conseguir un buen tinte de pelo que ya lo vengo necesitando yo también”, broméo, sobre el comentario de Milei respecto a su supuesto hábito de pintarse el pelo.

La entrevista previa de Bayly con Javier Milei durante la campaña electoral generó polémica debido a las críticas posteriores del periodista hacia Milei, a quien calificó de "autoritario, impuntual y homofóbico".