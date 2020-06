Jaime Roos: "Mi vida era un living después de una pelea de perros; ahora es diferente y prolija"

Este lunes se confirmó lo que parecía más probable: que la serie de show que Jaime Roos tenía planeado hacer en el Auditorio del Sodre en el marco de la gira Mediosiglo se postergarán para abril del año que viene. A lo largo de la tarde se conoció cómo y cuándo será que tendrá lugar la serie de conciertos y, también, se pudo conocer la palabra del propio Roos.

En una entrevista divulgada en el sitio Medium, Roos habló con el periodista Andrés Torrón y le contó, entre otras cosas, que desde hace tiempo vislumbraba la posibilidad de que las presentaciones se cancelaran.

"El primer ensayo con los integrantes del coro estaba pautado para el 15 de marzo. Dos días antes aparecieron los primeros casos del virus en el país y hubo que suspenderlo. Ahí mismo empecé a vislumbrar que las cosas se iban a complicar. Al pasar los días, le fui haciendo una sencilla pregunta a todos las personas de mi entorno, incluyendo a la producción: '¿Se imaginan ustedes a 2.000 personas sentadas en una sala cerrada a 50 centímetros una de la otra en el mes de agosto?'. La respuesta siempre era 'no', aunque con el prudente 'vamos a ver que pasa'. Era razonable dejar pasar el tiempo para ver como evolucionaba la cosa, y aun más teniendo en cuenta que el Uruguay estaba manejando admirablemente la crisis. Pero, los hechos demostraron que la posibilidad de hacer un concierto con un aforo completo en una sala cerrada en el corto plazo está por fuera de la realidad", dijo el músico.

Roos confesó que siente "tristeza, decepción y enojo" por no poder cumplir con las presentaciones en el auditorio, pero que no quería hacer de esto "un lamento".

"Se me ocurrió festejar mis 50 años arriba del escenario, celebrar la culminación de la Obra completa. Venía todo tan lindo… Si no hubiera sido porque esta fatalidad le cayó al planeta entero, hubiera pensado que era yo que estaba engualichado. Tenemos todos un bajón tremendo. Pero al mismo tiempo somos conscientes de que estamos en medio de una calamidad. Me parece una obscenidad deprimirme por el hecho de cancelar un concierto si lo comparo con las situaciones dramáticas que están viviendo millones de personas en el mundo", dijo.

Las entradas para los conciertos planeados originalmente para agosto estaban casi agotadas y el entusiasmo era lógico: Roos no se presenta en vivo desde el año 2015, momento en que aseguró que se bajó del escenario "absolutamente quemado".

"Realmente dudaba que volviera a presentarme en vivo. Como sé que nunca hay que decir “nunca jamás” me callé la boca, pero interiormente tenía grandes dudas de que me volviera la comezón. Pasaron tres años y medio y no se me iba el moretón. Recién a comienzos de 2019 empecé a sentir que tenía ganas de hacer 'algo'. Estaba en la recta final del proyecto Obra completa. Y las opciones eran dos, muy sencillas: disco nuevo o espectáculo nuevo. Al menos para mí, hacer las dos cosas en simultáneo es imposible. (...) Entonces la terapia me la hice yo mismo y finalmente asumí que quería hacer un concierto", relató.

El músico se refirió también a cómo pasó los últimos años buscando "una vida más espiritual", y de cómo intentó ordenar asuntos que, según expresó, estaban demasiado desordenados. "Estoy mucho mejor que hace cinco años. No pasa por tocar o no tocar en vivo, en este caso eso sería una consecuencia y no una causa. Pasa por un cambio radical de vida. Te voy a poner un ejemplo: pensá en el living de tu abuela, no en el tuyo. Me lo imagino cargado de objetos, de muchas cosas queridas y bonitas. Ahora imaginate una pelea sin tregua de perros durante diez minutos en ese living. Pensá en cómo queda. ¿Si querés reparar las cosas u ordenarlas por donde empezás? Mi vida era ese living después de la pelea de perros. Ahora es muy diferente y está bastante prolijo. Cuando vos estás en pleno naufragio de tu vida emocional y profesional, con problemas económicos, administrativos, de salud, ¿por donde arrancás si sos consciente que todo está relacionado con todo? En eso estuve estos cinco años", prosiguió.

"En estos últimos años le he recuperado el gusto a la vida al punto de vivir la vejez como una permanente aventura", aseguró Roos en el final de la entrevista. "Para todos la vejez es una palabra aterradora, no conozco a nadie que quiera ser viejo. Entonces llegar a este punto y hacerle señas a la gente que está lejos -a los jóvenes- y decirles “miren que se está fenómeno acá” es increíble. La aventura no es una película de Indiana Jones. La aventura es que cada día sea impredecible. Que te levantes siempre con curiosidad y esperanza", concluyó.