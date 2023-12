Javer Tebas: "No se puede engañar a los aficionados con que el fútbol será gratis"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, realizó una conferencia de prensa para valorar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Superliga, dandole vía libre para llevar a cabo el proyecto, aunque el máximo mandatario del fútbol español se mostró convencido y seguro de que la competición no se va a realizar.

En primer lugar, Tebas habló sobre la opción que brindará A22, grupo inversor que respalda la Superliga y que ofrecerá los partidos de la misma de manera gratuita: "El fútbol es libre, otra cosa es si estamos de acuerdo o no con muchas cuestiones, que yo con algunas no estoy de acuerdo. Pero es libre. Se han dedicado mucho a explicar el formato de la competición pero no la norma de gobernanza. ¿Un club un voto? Sospecho que no. Cómo se va a repartir el dinero... Y en cuanto al fútbol gratis, creo que ese bar en vez de cerrar a las 5 ha cerrado a las 7. No lo puede decir alguien que al parecer entiende de derechos audiovisuales", declaró.

Javier Tebas, sobre los partidos "gratis" de la Superliga:



🗨️ "Es insostenible económicamente lo que dicen ellos. No lo puede decir alguien que entiende de derechos audiovisuales". pic.twitter.com/aXahAxTq5v — Relevo (@relevo) December 21, 2023

Sobre Joan Laporta, presidente del Barcelona, Javier señaló: "Laporta siempre ha intentado dialogar el tema de la Superliga, y como le he dicho, son conceptos tan diferentes que es difícil el diálogo. El fútbol europeo no lo pueden construir solo los clubes que mas dinero tienen. Espero que Joan entienda que el diálogo tiene que ser dentro del modelo de la UEFA o de la liga española. No he hablado con él hoy, no he tenido tiempo. Leerme 75 folios de una sentencia, estudiarlos, ir a la toma de posesión...", destacó.

En esta línea, también se refirió a Florentino Pérez, máximo dirigente del Real Madrid y principal impulsor de la Superliga: "Ha perdido bastante. Cuando digo que nunca pierde es que construye un relato para que dé la sensación de que no ha perdido. Hay que leerse la resolución y significa que no autorizan la Superliga. Si quieren hacer otra competición la podrían hacer, lo ha dicho el presidente Ceferin. Pueden estar jugando todos los días un Clásico si quieren. Pero salirse del ecosistema tiene sus consecuencias a nivel económico", mencionó.

🚨 TEBAS RESPONDE A LA SUPERLIGA.



❌ Dice que el fútbol gratis es imposible y la Superliga también.#JUGONES pic.twitter.com/1yyepVi3q3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 21, 2023

También, se refirió a las reacciones de distintos clubes y ligas que se oponen al fallo de la justicia: "Ya hemos reaccionado. Tendremos que actuar cada uno en el ámbito de sus competencias. Nuestra reacción es que la inmensa mayoría de los clubes están en contra de este modelo. A seguir la carrera judicial e intentar que nuestros derechos audiovisuales no sufran una crisis por estas declaraciones y lo que está sucediendo estos días", manifestó.

Para finalizar, dió su punto de vista sobre si realmente cree que se llevará a cabo la Superliga: "Ya he dicho que Florentino nunca pierde. Cuando salieron en tromba ya empezaron a construir el relato. El tiempo va a decir que nosotros teníamos razón. ¿Si me jugaría 25 cenas? Ahora subo a 100 cenas. No vas a ver la Superliga en los próximos ocho años. Y con el fútbol gratis, me juego 1.000 cenas. No me vale un partido, ha defendido que la Superliga será gratis. ¿Creéis que eso es posible?", sentenció.