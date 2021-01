Javier Falco: “La situación era caótica y esta lluvia no la modifica del todo

¿En qué situación hídrica están los campos de Maldonado?



En algunas zonas fue muy importante la lluvia de esta semana, aunque fue bien despareja la distribución. Partido Norte, Carapé, Sierra de los Caracoles y Las Cañas, toda la zona centro del departamento, ligó una bomba de agua muy interesante, que en algunos lugares superó los 100 mm.

En el resto del departamento: Solís, Gregorio Aznares, Pan de Azúcar, San Carlos y sus alrededores, Garzón y José Ignacio hubo 20 y 30 mm. Algún vecino de Garzón tuvo 40 mm y otros de la zona sur 10 y 15 mm.

Es increíble como cambió la cantidad de agua con poca distancia. Anteriormente la situación era caótica y realmente no significa que esta lluvia modifique del todo la situación.

¿Plantó soja para este año?

Hace 15 años que planto soja, este iba a ser este el 16to pero con la sequía no me animé a plantar y hoy me alegro de no haberlo hecho por más precio atractivo que haya. Este año no plantamos ni una hectárea de soja, hasta ese punto llego el problema de la sequía.

Empecé a plantar soja como pastura de verano y hace unos 10 años empecé con un cultivo productivo. Este año no voy a plantar, ya tomé la decisión con mis hijos. Sobre todo por la inversión que demanda este cultivo, que ronda entre los US$ 500 y US$ 600 por hectárea.

Hay que tomar decisiones pensadas y en los tiempos correctos. Hace dos meses que decidimos no sembrar nada. Este año tenemos cierta expectativa para algún cultivo de sorgo, de un campo que teníamos preparado.

Para todo es tarde, pero si el clima se endereza revisaremos el potrero; si nos da opción, vamos a ver cuánto caló esta agua y vamos a definir algún cultivo tardío, como algún sorgo forrajero.

¿La lluvia de esta semana sirvió?

Toda lluvia en cualquier momento sirve, pero veníamos con una carencia brutal. En noviembre y diciembre cayeron 12 mm. Estos 30 mm nos hace entusiasmarnos de manera muy medida, como para implantar algún sorgo forrajero, de rápido crecimiento, que permita en el último estadio del verano ingresar con animales.

Habría que prever tener un sorgo muy barato y que a su vez alguna categoría se pueda utilizar para hacer un destete último o para hacer el fin de una invernada y ponerle los kilos que le faltan. Hay que ver el stock ganadero y si los tiempos van a acompañar o no.

¿Como Concejal de Garzón solicitó ayuda a la intendencia?

Hice un pedido como Concejal de Garzón y como productor agropecuario, después de haber tenido charlas con integrantes de otros municipios, que sufren la falta de agua en la parte pecuaria.

Entendimos que la intendencia debe dar una mano y debe colaborar con el productor agropecuario en este momento, en primer lugar porque Maldonado no es solo turismo de playa.

Hay un porcentaje muy alto de gente que forma parte del campo y que fue muy partícipe de las elecciones pasadas. El productor agropecuario fue muy demostrativo y dio mucho apoyo al intendente. Hay que hacer una retribución, si ponemos en práctica lo que pregonamos, que los campos no se vacíen de gente. Para mantener a la gente hay que ayudarlos, más cuando están en esta situación.

Aquellos que tenemos la posibilidad de seguir comiendo de nuestra producción tenemos la obligación de respaldar a los que tienen más necesidades.

¿Qué le solicitó al gobierno departamental?

El Departamento de Desarrollo Rural de la intendencia en un momento fue muy activo y hoy está muy desarmado. La dirección está en un momento muy crítico y hoy no hay mucha intensión de mantenerla como tal. Sigo creyendo que este es el único nexo que tiene la intendencia con el productor rural. Hemos pedido que no se desarticule como tal y que se le ponga estímulo para que sea eficiente y eficaz.

Por otro lado, el productor espera alguna ayuda. No pedimos plata, el proyecto que presentamos está diseñado para que el productor pueda pagar las limpiezas de aguadas, perforaciones para pozos o preparación de campos para semillas finas.

Lo que se plantea es que los productores paguen el 50% del valor de lo que se haga y el otro 50% puedan financiarlo con un crédito blando, que para la intendencia no significaría una gran erogación. El 50% restante sería dependiendo de la ayuda que se le de al productor ya sea en perforaciones, reparaciones de abrevaderos o ayudas para implantar. Nosotros ahora ya estamos pensando en la preparación de tierras para las pasturas de otoño e invierno porque los ciclos biológicos son largos y hay que prever las acciones.

Los productores seguimos funcionando, la base de lo que fue la pandemia en el Uruguay fue la producción agropecuaria que no paró. Pudimos seguir con las mismas producciones de siempre, creo que es un tema de espíritu y definición de lo que es el Uruguay, que no es solamente turismo, en base a eso hicimos los planteamientos.

Los productores sufrimos muchas cosas que la gente no sabe, los valores de los productos bajaron sustancialmente, por lo cual los valores de las cosas que llegan a la mesa no aumentaron.

¿Obtuvo respuesta del pedido de ayuda a la intendencia?

Todavía no hemos tenido una respuesta formal, el intendente quedó de estudiar la situación. Él está posiblemente mucho más preocupado que nosotros, porque tiene más temas que los agropecuarios. Lo que pasa es que los actores agropecuarios no somos tan críticos con la situación y somos más pertinentes y respetuosos de la toma de las decisiones. Pero también tenemos un elevado entusiasmo como para continuar en nuestros esfuerzos y no dejar los campos libres.

Esperamos que en algo la intendencia pueda colaborar. Creo que lo vamos a lograr, tenemos buenas expectativas