Jeremy Hunt será el nuevo ministro de Finanzas del Reino Unido

El exministro de Relaciones Exteriores británico Jeremy Hunt, uno de los candidatos que compitió con la primera ministro Liz Truss por el liderazgo del Partido Conservador tras la salida Boris Johnson de Downing Street, será el nuevo ministro de Finanzas del Reino Unido en reemplazo de Kwasi Kwarteng.

Hunt, una de la figura que el periodismo local y los británicos en general consideran como “de las más serias” del actual gobierno, cuenta con el apoyo de un amplio sector de los diputados conservadores en momentos en que, según la prensa londinense, numerosos legisladores del oficialismo intentan desplazar a Truss ante las encuestas que auguran un aplastante triunfo del Partido Laborista en las próximas legislativas.

“La primera ministra me ha pedido que me haga a un lado como su ministro de Finanzas. He aceptado", escribió Kwarteng en Twitter antes de conocerse el nombre de su reemplazante y tras regresar de urgencia desde Washington, donde se encontraba para asistir a la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Truss, en tanto, tras anunciar que Hunt será el nuevo responsable de la cartera de Finanzas, insistió en que aplicará su apenas modificado plan económico, que incluye recorte de impuestos a los sectores acomodados y un fuerte aumento del gasto público, hoja de ruta criticada desde diferentes sectores y que está en el origen de la tormenta política que amenaza con la continuidad de la propia primera ministra.

"Tenemos que actuar ahora para tranquilizar a los mercados", afirmó Truss en una tensa conferencia de prensa de menos de 10 minutos en referencia a la fuerte depreciación que ha registrado la libra esterlina en las plazas financieras desde que anunció su plan, depreciación frente al dólar que se profundizó en la última jornada financiera de la semana.

Truss, que asumió el cargo hace poco más de un mes, hasta el momento solo aceptó modificar en parte su programa y, en este sentido, anunció que incrementará el impuesto que pagan las sociedades, medida del anterior gobierno que había prometido suprimir. Sin embargo, se declaró "absolutamente determinada" a llevar adelante el resto de su plan.

Por lo pronto, y pese al recambio, la inestabilidad política pesó más y la libra esterlina perdió un 1,20% frente al dólar, hasta los US$ 1,1188 por unidad. Dinámica que los medios especializados atribuyen al gran nerviosismo que supone una hoja de ruta que incrementará en forma insostenible la deuda pública y que choca con la decisión del Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) de endurecer la política monetaria para reducir la inflación.

Como resultado del escenario planteado, las tasas de interés de la deuda pública británica se dispararon a niveles récord, lo que obligó al BoE duplicar a £10.000 millones (US$11.000 millones) la cantidad de bonos que está dispuesto a comprar diariamente para frenar el aumento de los costos del endeudamiento. “Mi mensaje a los fondos involucrados: les quedan tres días ahora. Tienen que hacer esto", dijo desde Washington el titular del BoE, Andrew Bailey.

Su declaración es interpretada por los medios británicos como un intento por trazar una línea en un mercado que se desangra y evitar que los inversores sigan desprendiéndose de sus tenencias en libras esterlinas. Situación que obligó ya hace dos semanas al BoE a comprar bonos por unos £65 mil millones para calmar al mercado, después que Kwarteng revelara el plan de recortar de impuestos por £45 mil millones y subir en £60.000 millones el gasto.

El sucesor

Hunt nació el primero de noviembre de 1966 en el aristocrático barrio londinense de Kennington, pasó su infancia en Surrey, completó su educación básica en la escuela Charterhouse y se graduó en Política, Economía y Filosofía en el Magdalen College de la Universidad de Oxford. Fue en esa época en que comenzó a militar en política como presidente de la Asociación Conservadora de la Universidad de Oxford.

En 2005 ingresó al Parlamento británico como diputado tras vencer en el distrito electoral de South West Surrey. Ya como legislador sirvió bajo la administración del entonces primer ministro David Cameron, que lo nombró ministro en la sombra en las áreas de discapacidad y deporte, sucesivamente.

En 2010 fue reelegido como miembro del Parlamento y ese mismo año, desde la asunción de Cameron como primer ministro, se desempeñó como secretario de Estado en las áreas de Cultura y Salud para, finalmente, asumir con Johnson el cargo de secretario de Estado para Relaciones Exteriores.

Hunt fracasó en dos ocasiones en su intento por liderar el gobernante Partido Conservador, perdiendo primero frente a Johnson y quedando después eliminado en la primera ronda de votaciones en la contienda que dejó a Truss como ganadora. Apoyado por la centroderecha del partido, Hunt respaldó al exministro de Finanzas Rishi Sunak en la carrera por suceder a Johnson en Downing Street.

Hunt, que junto a su esposa fundó una compañía de bienes raíces, tiene un patrimonio de £ 14 millones y será el cuarto secretario de Financias británico en otros tantos meses.