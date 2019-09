Jerónimo Acosta: el creador de ChillTravel, un emprendimiento que propone wraps de seguridad para valijas

[Fotos Lucía Carriquiry]

¿Quién es?

Jerónimo Acosta (25) es el creador de ChillTravel, un emprendimiento que propone wraps de seguridad para valijas y desarrollan tecnología de trazabilidad y servicio de lost & found para maletas y objetos personales de pasajeros. Estudió Contador Público en la Universidad de Montevideo y un posgrado en Inversiones en el IEEM. Es aguerrido, racional y comprensivo. Su libro favorito es Crear o morir, de Andrés Oppenheimer; y sus grandes pasiones son el fútbol, Nacional y pensar proyectos nuevos todo el tiempo.

¿Qué hace?

Su formación le dio las herramientas necesarias para administrar y gestionar una empresa, y las enseñanzas que hoy le permiten desafiarse a sí mismo como emprendedor. La idea de ChillTravel surgió al percibir una necesidad mal resuelta. Según Jerónimo, ante las demandas por parte de los pasajeros para la protección de sus pertenencias, el servicio generalmente era limitado, caro y malo. Desde el comienzo se vio forzado a salir de la zona de confort y buscar alternativas para expandir su empresa a nivel internacional. El apoyo de la ANII le permitió llegar a nuevos mercados como Brasil y Paraguay.

¿Qué le gusta?

Bob Marley es su músico de cabecera. Destaca Is This Love y Don’t worry be Happy como sus canciones favoritas. Si pudiera elegir un superpoder desearía viajar en el tiempo –preferentemente al pasado– ya que optaría por dejar que el futuro lo sorprenda. Su desafío personal es consolidar una familia junto con su esposa. El mejor recuerdo de su infancia son unas vacaciones navegando con sus padres, hermanos y abuelos. Si eligiera estudiar algo nuevo optaría por astrofísica y, en caso de empezar de cero, sería astronauta.

“Me inspira la frase “You can get it if you really want”, de la canción de Jimmy Cliff. Esta línea logra expresar lo fundamental de querer e intentar lograr los objetivos. Si lo querés y lo intentás, lo conseguís”