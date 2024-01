Jey Mammon se cansó y avisó que enfrentará a Nazarena Vélez en la Justicia

El humorista Jey Mammón considera que las declaraciones públicas de su ex amiga fueron excesivas. A pesar de ello, asegura que no guarda rencor y estaría dispuesto a saludarla si se cruzara con ella en Villa Carlos Paz.

Hace algunas horas, Jey Mammón confirmó su decisión de emprender acciones legales contra Nazarena Vélez debido a sus afirmaciones públicas en las que lo tildó de "pedófilo". Este conflicto surgió tras la denuncia de abuso sexual presentada por Lucas Benvenuto contra el conductor.

Durante su participación en el programa Mañanísima (eltrece), le preguntaron a Jey si saludaría a la "angelita" en la gala de los Premios Carlos, a lo que respondió sin vacilar: "Sí, por supuesto, saludo a todo el mundo. ¿Por qué no? No estoy enojado con ella; tenemos un proceso judicial pendiente. Además, el 99% de los artistas aquí nos llevamos bien. No me detendré ahora en el 1% que es Nazarena, la que mencionaste".

El tenso momento de Mammon con Adrián Pallares

Por otro lado, en Socios del Espectáculo (eltrece), Adrián Pallares intentó profundizar en el tema con el humorista, pero la entrevista se tornó tensa cuando Jey le pidió al periodista que no le recordara que Nazarena lo había llamado en algún momento "monstruo". A pesar de ello, no ocultó que había visto los fragmentos en los que ella hablaba de él: "Lo comencé a ver y lo dejé. Me causó repugnancia lo que estaba diciendo".

Sin embargo, la postura de la panelista de LAM (América) no fue tan "conciliadora" como Jey intentó transmitir. En días anteriores, Nazarena habló en el programa Poco Correctos (eltrece) y mantuvo su opinión sobre el fuerte caso que vinculó a Jey con Lucas: "Lo que me genera la presencia de Jey aquí (en Carlos Paz) es incomodidad, pero tiene que ver con el amor que sentí por él. Si eso le molesta, lo siento muchísimo".