Fuerte cruce entre Jey Mammón y un panelista de Intrusos: "Lo que vos pienses, a mí no me interesa"

Jey Mammón visitó el programa Intrusos de América TV, y fue entrevistado por el caso que lo tiene como indagado por abuso sexual y tuvo una fuerte discusión con uno de los panelistas. Sebastián Perello Aciar, más conocido como "Pampito" fue el protagonista del fuerte cruce con el conductor.

🤜 Fuerte cruce de Jey Mammon con el panel de #Intrusos 👇 pic.twitter.com/wFMzb7WRDl — #Intrusos 👀 (@Intrusos) July 5, 2023

"Vine hasta acá y pongo la cara. Ustedes me juzgaron durante tres meses", increpó Jay Mammón.

"¿Qué es poner la cara?", le respondió "Pampito" y agregó: "Porque cuando hacemos una pregunta que no te gusta te enojas". Además el panelista negó haber juzgado al conductor. "No te juzgue, tocamos el tema con bastante seriedad", le dijo.

“Entiendo que en algún punto la tele fue dura con vos, pero una persona se sentó en la televisión a decir que vos la habías violado. ¿Vos sos consciente de eso? Estás hace dos horas haciendo cátedra en la tele”, le dijo el panelista.

“No estoy dándole cátedra a la tele, primero vos me decís que una persona se sentó en la televisión a decir algo. Yo te estoy diciendo que tengo pruebas contundentes. (...) No vine a dar explicaciones, vine a charlar con Flor. Pero no vine a dar explicaciones, es más yo no tengo por qué dar explicaciones. Nunca hubo una causa, pero ahora sí hay una causa. Cuando ustedes hablaron, no había una causa, ahora sí”, respondió Jey.

En otro momento el humorista le dijo: "Lo que vos pienses, a mi no me interesa".

Jey Mammon mano a mano con #Intrusos



💬 “Me imputaron falsamente de violación a un nene de 14 años” pic.twitter.com/76SWkDYJNc — #Intrusos 👀 (@Intrusos) July 5, 2023

Jey tenía pautada una entrevista exclusiva con la conductora del ciclo Florencia de la V, pero se cruzó con otros periodistas del programa, además de con Pampito con Maite Peñoñori o Laura Ubfal.

En la entrevista el conductor dijo que él defiende que "a la víctima siempre se le cree o se lo escucha". "Yo ahí estoy parado como comunicador, pero hay una historia de vida que yo transité con una persona y si me permiten la expresión, fui cagado a piñas desde el principio y no tuve reacción. Sentí que me martillaban la cabeza y no tenía manera de salir a hablar”.

Acciones legales

El conductor condesó que estuvo a punto de suicidarse por la tensión que le produjo la acusación de abuso sexual.

📺 Jey Mammon mano a mano con "intrusos": "Hoy necesito gritar mi inocencia", y dijo: "En nuestra historia, nos juntamos dos personas rotas"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/E3gOWE8YvX — América TV (@AmericaTV) July 5, 2023

Además este martes inició acciones legales contra el periodista Ángel de Brito por "calumnias e injurias", en el marco del caso que investiga al humorista por presunto abuso sexual contra Lucas Benvenuto, cuando era menor de edad.

Por otra parte, anunció al portal argentino Primicias Ya, que estará presente en la entrega de los premios Martín Fierro que se celebrará este domingo.