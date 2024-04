El hermano de Antonio Gasalla vio "Esperando la carroza" en el teatro y reveló cómo está de salud el actor

La salud de Antonio Gasalla experimentó un marcado deterioro en los últimos tiempos, tras ser diagnosticado con "una afección en su salud mental que ha afectado su capacidad cognitiva y su juicio", según uno de los primeros partes médicos revelados. Esto llevó a que el actor requiera cuidados especiales por parte de su círculo cercano, y desde entonces hubo un notorio hermetismo en torno a su estado de salud.

Ante su retirada de los medios, su hermano Carlos compartió algunos detalles sobre su situación actual. "Mucho no te puedo contar. Antonio está bien, muy cuidado, pero lamentablemente tiene una enfermedad que no le permite circular. Eso es todo lo que te puedo decir", afirmó en una entrevista con Socios del Espectáculo. Además, Carlos destacó la ayuda brindada por Marcelo Polino, a quien atribuye gran parte de la mejoría de su hermano y le expresó su agradecimiento por su apoyo durante esos difíciles momentos.

"Polino, desde el punto de vista familia, nos ha dado una mano muy grande. Es una persona muy cariñosa, aparte tenía mucha relación con Antonio, vivía cerca, lo quería mucho, y la verdad que tenemos que agradecerle mucho porque nos ayudó. No es fácil para una familia pasar por los momentos que hemos tenido con él, pero pudimos sacarlo a flote. No hay otro remedio que atenderlo muy bien", comentó Carlos, quien asistió al estreno de "Esperando la carroza", la obra en la que su hermano destacó con el inolvidable personaje de Mamá Cora.

Respecto al caso de robo que salió a la luz a principios del año pasado, el hermano del artista explicó que no puede ofrecer detalles sobre el asunto. Sin embargo, señaló que "está todo en manos de la Justicia, incluso la salud de Antonio lo está, nosotros solo tenemos que acompañar. No hay que olvidarse que vivía de una forma particular, vivía solo, con un carácter bravo y nosotros no tenemos más que acompañarlo. Pero todo lo demás, la parte económica, está bajo un juzgado y la familia obedece a las órdenes del juez".

Es importante destacar que el robo al dramaturgo ocurrió en los primeros meses del 2023, en su residencia en Barrio Norte. "Antonio estaba en su casa cuando pasó, alguien lo distrajo y habrían entrado personas que reventaron las dos cajas fuertes. Eso es alguien que conoce perfectamente dónde están las cajas fuertes, qué es lo que hay y que tiene acceso. Ya cambiaron las llaves y la casa estaba custodiada", reveló Polino en ese momento.

"Ocurrió hace un tiempo, pero recién se descubrió ahora. Antonio estaba solo en casa cuando las cajas fuertes fueron forzadas y vaciadas. Además, tenía una valiosa colección de arte en su residencia", agregó el íntimo amigo del guionista. Polino también explicó que él no estaba en el país en ese momento y se enteró del robo al regresar de sus compromisos laborales.

Antonio Gasalla y Marcelo Polino

En enero de este año, el artista dialogó con el equipo de Socios del Espectáculo y compartió detalles sobre el estado de salud de su amigo. Con angustia, describió cómo se sintió al visitarlo antes de su viaje y encontrarse con una situación desgarradora. "Me quedó una sensación de mucha tristeza", confesó frente a las cámaras del programa.

"Hace más de un mes y pico que no lo veía y ya no reconoce a nadie, ni a sus familiares ni amigos. Ya no recuerda que era actor", mencionó Marcelo respecto al deterioro de la memoria del humorista. Asimismo, añadió: "Una tristeza que no saben. Pero bueno, me focalizo en que está bien cuidado. Hay médicos y está la familia".

Recientemente, Gasalla fue visitado por otro de sus grandes amigos del mundo del espectáculo, Carlos Perciavalle. "Fue un encuentro muy entrañable, está muy bien cuidado, lo vi muy bien más allá del cuadro que padece", compartió el actor uruguayo, visiblemente conmovido. Luego, ofreció detalles sobre el encuentro: "Nos agarramos de las manos, él estaba muy sonriente mientras le hablaba y con esos ojazos que tiene grandotes yo le iba contando que me casé, y me respondía asintiendo con la cabeza. Aproveché a mandarle saludos de otra gran amiga nuestra, de Graciela Borges".