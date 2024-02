Jo Nesbo: "La novela negra actual está sustituyendo a la literatura religiosa"

Uno de los grandes nombres de la novela negra nórdica, el escritor noruego Jo Nesbo, que este jueves recibe el Premio Pepe Carvalho en el festival español de novela negra BCNegra, considera que la novela negra actual "está sustituyendo a la literatura religiosa".



En una conferencia de prensa celebrada en Barcelona, Nesbo argumentó: "Las novelas negras, de misterio, asesinatos, tratan sobre la condición humana y las cuestiones morales hasta el punto de que suplantaron a la literatura religiosa".



A su juicio, "la novela negra moderna tiene más que ver con los individuos, asumió esa responsabilidad". Como escritor se pregunta a menudo por qué el género gusta tanto a los lectores y en principio no tiene una respuesta: "Seguramente nos gusta esa relación íntima, el autor tiene licencia para manipular al lector en un proceso interactivo".



El último libro de Nesbo, 'La casa de la noche', es una vuelta del autor al terror de sus inicios y no forma parte de su famosa serie Harry Hole, sino que es una novela ambientada en los años 80, que sumerge al lector en la frágil mente de un hombre con una juventud atormentada.



El autor noruego confesó que su imaginación le lleva siempre a "lugares en los que siento mucho miedo" y al mismo tiempo ese terror es "la gasolina y el motor" de su escritura: "Si no reaccionara ante cosas que dan miedo, no podría escribir", afirmó. Percibe 'La casa de la noche' "más como una película de terror que como una novela de terror", que tendría su referente más directo en las adaptaciones cinematográficas que se hicieron de Stephen King. Nesbo se ve como "un contador de historias", aunque bajo la influencia de su cultura y de la tradición norteamericana.



Precisamente, Nesbo no se ve como paradigma de la novela negra nórdica y, aunque haya aprovechado el éxito de autores escandinavos como Mankell, Sjovald o Stieg Larsson, no se siente identificado con ese tipo de literatura. "Me veo más próximo a escritores como Jim Thompson", dice.



Nesbo recibe el premio Pepe Carvalho, que debe su nombre al famoso detective creado por el escritor español Manuel Vázquez Montalban, "un de los autores que abrieron el género negro a la modernidad". Sobre la evolución de su famosos personaje Harry Hole, Nesbo dijo que siempre quiso que fuera "el arquetipo del detective, lo único es que no es ni es sueco ni estadounidense, es noruego y tiene un pie en la literatura norteamericana".



Sin embargo, Hole no está inspirado ni en Dashiell Hammett ni en Raymond Chandler, se acerca más al 'Sin City' de Frank Miller.



"Harry se está convirtiendo cada vez más en el centro de las novelas, está dejando de ser aquel detective duro y ahora es más un ser humano", comenta sobre su personaje, al cual le ve un final, dice, pero no puede revelarlo, porque si no, tendría que matar a todos los periodistas de la sala, bromea.

Con información de EFE