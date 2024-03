Joao Félix y su mensaje a los hinchas del Atlético de Madrid

Joao Félix dialogó con ESPN Brasil el pasado domingo, luego de la goleada 3-0 del Barcelona al Atlético de Madrid por la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el Cívitas Metropolitano, y se refirió al trato que recibió por parte del público local que, en teoría, sigue siendo el suyo por que se encuentra cedido en el conjunto culé.

"Los aficionados que están en la grada no sabe las cosas que pasaron aquí durante el tiempo que estuve. Como pueden ver, lo que cuentan de fuera de que me llevo mal con mis ex compañeros no es verdad. Como pudieron ver me paré a hablar con Samuel y Lemar y todos vinieron a abrazarme, a hablar conmigo, a preguntar cómo está la familia, a preguntarme qué tal estaba y demás. No tengo nada en contra de ellos ni ellos en contra de mí, la gente de fuera claro que no sabe lo que pasó aquí dentro", afirmó.

Con respecto al encuentro en sí y a la intesidad, Joao Félix aseguró que "intenté disfrutar el máximo del partido, siempre me gustan los partidos contra equipos grandes, los partidos picantes en los que los aficionados te provocan un poco más. Intenté ayudar al equipo, conseguir los tres puntos, que es lo más importante".

"Hicimos un partido casi perfecto, tres goles fuera de casa, en este estadio y contra este equipo, que defiende bien, los conocemos, fue un partido perfecto. Hicimos todo bien, en defensa, en el medio y adelante", concluyó el delantero portugués.