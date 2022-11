Joaquín Sabina: "Ya no soy tan de izquierda porque tengo ojos, oído y cabeza"

El músico español Joaquín Sabina se refirió a la situación política internacional y confesó que su identificación ideológica cambió con los años.

"Ya no soy tan de izquierda porque tengo ojos, oído y cabeza para ver lo que está pasando. Y es muy triste", dijo en la presentación del documental biográfico: Sintiéndolo mucho.

El film dirigido por el español Fernando León de Aranoa, amigo cercano de Sabina y director de El buen patrón, se presentó este sábado en el Festival de San Sebastián. Aranoa tuvo un acceso privilegiado a la vida del cantante, poeta y pintor durante trece años. Tanto el director, como el músico Leiva, se sentaron junto a Sabina en San Sebastián.

"He estado tiempo muy enfadado con el siglo XXI porque veía que todo lo que pasaba, de Trump a Putin, eran cosas feas. Incluso el lenguaje de la gente a través de las redes sociales y a través de las tecnologías, degradando muchísimo. Y a mí el lenguaje me importa mucho", explicó el artista.

Camilo Dos Santos

Archivo, 2017. Joaquín Sabina durante su última visita al Estadio Centenario en 2017

"El fracaso del comunismo ha sido feroz. La deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón, justamente por haber sido tan de izquierdas. Ahora ya no lo soy tanto porque tengo ojos, oídos y cabeza para ver lo que está pasando. Y es muy triste", continuó.

Sin embargo, "el otro día pensando que estaba demasiado pesimista, me puse a pensar qué cosas buenas habían pasado en el siglo XXI, y me acordé de qué manera se había conseguido pronto y bien una vacuna para la covid. Me acordé que todas las revoluciones del siglo XX fracasaron estrepitosamente, y que la única que ha avanza es el feminismo y el LGTB", dijo este sábado.

En febrero de 2023, Sabina comenzará su gira Contra todo pronóstico y el sábado 1º de abril visitará el Estadio Centenario. Su recorrido lo llevará también por Argentina, Chile, Perú, Colombia y Costa Rica, así como por España, México y Estados Unidos.