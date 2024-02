Joel de Gran Hermano contó la verdad sobre su relación con Rosina: "el reencuentro fue una locura, adentro le propuse tener algo pero no aceptó"

La gala de eliminación en Gran Hermano se llevó a cabo este lunes, retrasada por el feriado de Carnaval. Finalmente, Joel fue el participante que quedó fuera del reality con el 55,5% de los votos, luego de un enfrentamiento directo con Virginia.

El azafato del programa expresó su determinación por ganar y aún mantiene la esperanza de regresar como finalista en caso de un repechaje: "Mi objetivo siempre fue llegar a la final, ser el ganador". Además, reveló sus ambiciones de incursionar en el mundo del entretenimiento, mostrando interés en el teatro, la actuación y la conducción.

Joel GH

Desde el inicio de esta edición de Gran Hermano, los seguidores especulaban en redes sociales sobre una posible conexión previa entre Joel y Rosina, la participante uruguaya. Los rumores se intensificaron a lo largo del programa y, aunque hubo conversaciones entre ambos que parecían confirmar esta teoría, nunca se aclaró la naturaleza exacta de su relación fuera de la casa.

"Nos conocimos por una persona en común. Nos pusieron en contacto, ella vino a Buenos Aires por otra razón y nos conocimos. De ahí volvió a viajar, ya exclusivamente para vernos. Tuvimos una relación de dos meses. Hablábamos todo el día por teléfono. Eran videollamadas de 5 ó 6 horas. Fue muy lindo lo que teníamos afuera. Adentro le propuse tener algo y ella no aceptó. Realmente no se por qué. Es algo que hablaré con ella cuando salga", compartió el último participante eliminado.

Joel y Rosina de GH

Explicó el motivo del final de su relación diciendo: "Nos dimos cuenta que íbamos por caminos distintos. Ella recién terminaba una relación de 7 años y yo estaba soltero hace mucho tiempo. No apuntábamos a lo mismo. Ella no quería nada serio y yo por mi parte no estaba dispuesto a mantener una relación esporádica con alguien de otro país. Si voy a tener algo así, lo voy a hacer con alguien que viva en mi barrio. Eso fue lo que terminó con nuestra relación".

Sobre el inesperado reencuentro en la casa, lo describió como "una locura": "Realmente las chances de que pasara eso eran una en un millón, y pasó. Cuando la vi me pregunté por qué estaba en mi vida de nuevo. No me la encontré en un bar, ¡me la encontré en Gran Hermano! Dos personas elegidas entre cientos de miles. Creo que fue un mensaje del universo. No sé si Rosina no lo supo ver o qué pasó. Pero es raro, quedé muy sorprendido".

Joel y Rosina de GH

Cuando se reveló la conexión entre estos dos participantes, muchos comenzaron a especular sobre la posibilidad de un arreglo por parte de la producción. Sin embargo, Joel asegura con firmeza que esto no fue así y que prácticamente nadie estaba al tanto de su relación con Rosina.

"No tenemos ni una foto juntos, no nos seguimos en las redes y yo fui el que decidió que así sea. Además me la crucé en un casting, y fue la única persona que reconocí entre las miles que fueron. Ella salía y yo entraba. Fue mucha casualidad todo", explicó el tripulante de cabina.

A pesar de ello, no contempla la posibilidad de reavivar su relación con ella. "Siento que ya murió y quedó en el pasado. Si bien en Gran Hermano hay cámaras, y no teníamos ningún tipo de privacidad, creo que podríamos haber sido una pareja muy linda, o al menos intentarlo. Si la vida nos puso ahí era para una revancha. Hubiera sido muy lindo, incluso como estrategia de juego. Siento que eso ella lo desaprovechó. Era intentarlo nada más, ver qué onda. Hoy no veo una relación posible afuera".