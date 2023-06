Jorge Da Silva: "Pocas personas como Darío Rodríguez tienen tanto conocimiento de Peñarol"

Jorge “Polilla” Da Silva, exdirector técnico de Peñarol, dos veces campeón uruguayo con los carboneros, dio su opinión acerca de que Darío Rodríguez sea el próximo entrenador de los carboneros.

Darío fue dirigido por él, y luego ayudante técnico, para, años después, trabajar con Mauricio Larriera en el club y también coronarse con el título del Uruguayo.

“Peñarol es un club muy importante, un equipo grande en el cual estuve dos pasajes en el que ganamos el Campeonato Uruguayo en las dos oportunidades. No es sencillo trabajar en Peñarol, pero siempre dije que soy un agradecido cuando pensaron en mí y me dieron las oportunidades. Es una opción muy buena y cualquier entrenador uruguayo estraría feliz de dirigirlo”, dijo Da Silva este martes en el programa “Fuera de Juego”, de AM 1010.

Sobre la chance que tiene Darío Rodríguez para dirigir a los carboneros, dio su opinión.

“No hablé por estos días, aunque estamos permanentemente en contacto. A Darío lo vi muy bien, en el momento en el que lo invité a trabajar conmigo. Lo veía con un gran futuro como entrenador, con mucha personalidad, muy buena relación con el futbolista, tiene muy definido qué es lo que quiere del equipo. Más allá de que no tenga la experiencia como técnico principal, él conoce muy bien lo que es Peñarol como ninguno", sostuvo el Polilla

Da Silva habló del presente de Peñarol

Y añadió: "Ha vivido muchos episodios tan duros y tan difíciles como los que vive Peñarol hoy. Él conoce muy bien el entorno de Peñarol, adentro de Peñarol, cómo piensa el hincha y el dirigente. Pocas personas como Darío tienen ese conocimiento tan importante de lo que es el club. Lo veo con muy buenas condiciones como para hacer un muy buen trabajo. Lógicamente que necesita que lo apoyen, que lo rodeen bien y que Peñarol, más allá de que es un momento muy difícil, tiene muy buen plantel y se puede reforzar con algún jugador. Es líder de la Tabla Anual, ganó el Apertura, o sea, hay cosas positivas dentro del momento oscuro que parece. Así que me pone muy feliz por él, es una oportunidad que estaba esperando. Hasta ahora se le había dado como ayudante y creo que puede aprovechar esta oportunidad de gran manera”.

Consultado acerca de si se hubiera sentado a hablar con los dirigentes de Peñarol para volver, dijo que se hubiera sentado a hablar, pero le sorprendió que su nombre no hubiera estado ni entre los 10 que se manejaron.

"Sentarme a charlar lo hubiese hecho porque es de caballero. Sí me llamó la atención que mi nombre no estaba ni entre las 10 opciones, cuando se hablaba de un montón de entrenadores, mi nombre nunca sonó, cuando las dos últimas veces que estuve en Peñarol, fuimos campeones. No era el momento para llegar al club, pero me hubiera gustado que mi nombre hubiese estado como una opción".