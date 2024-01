Jorge Macri recordó a las víctimas del Holocausto y reclamó por los rehenes de Hamas

“Exigimos la inmediata liberación de los rehenes de Hamas”, afirmó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, en la ceremonia por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Su discurso en homenaje a las víctimas pasadas y presentes del antisemitismo fueron escuchadas en el acto oficial que contó con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, y de otras importantes autoridades políticas y dirigentes de la comunidad judía.

En su discurso, Macri detalló los reclamos que consideró imprescindibles en la presente situación histórica: “Es un momento de mucha emoción para mí. Escucho relatos de sobrevivientes de la Shoá y uno no deja de aprender y sobre todo hacer carne lo sufrido. Como no hay nada que pueda agregar a esa realidad, voy a tratar de cumplir con un rol, si quieren, más institucional, que me parece que es relevante. Primero, exigir la inmediata liberación de los rehenes, no sólo de los argentinos, de todos los que todavía están siendo retenidos en el marco de la barbarie de Hamas. Y el inmediato cese de los ataques de grupos terroristas que no son parte de la comunidad democrática".

Y agregó: "Sostener una posición antiterrorista no es una cuestión ideológica, es una cuestión de honrar la historia, cuidar la civilización, proteger el presente y garantizar el futuro. Y de eso se trata este día, este lugar y este acto”.

El jefe de Gobierno aseguró además que “desde la Argentina no podemos asistir a estas barbaridades y atrocidades como un actor más. Ésta es una ciudad que se debate entre dos realidades muy distintas. Ser la cuna del diálogo interreligioso donde muchos a lo largo de los años se han hecho mucho por el respeto, la integración, la mirada al otro, el amor en la diferencia y en la diversidad, y al mismo tiempo haber sufrido dos ataques terroristas brutales. No hay espacio en un país como el nuestro para no ser muy contundentes en el rechazo de acciones brutales como las de Hamas. No sólo por solidaridad, sino porque las hemos sufrido en carne propia”.

En su análisis, advirtió: “Esos dos ataques terroristas que hemos sufrido que aún esperan verdad y justicia, la gritan y la reclaman, nos obligan a tomar posturas contundentes. Es imprescindible alcanzar la paz, pero un reclamo de justicia y de derecho”.

También participaron del acto la canciller Diana Mondino; el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el presidente de la DAIA, Jorge Knolobitz; el presidente del Museo del Holocausto, Marcelo Mindlin; la secretaria general y directora del Museo de Holocausto, Fabiana Mindlin, entre otras personalidades.