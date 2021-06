Jornales Solidarios: el joven padre que cría a un bebé solo y sueña con la gastronomía

Por Paula Ojeda

“Yo crecí en una época en la que Uruguay salía de unos tiempos difíciles”, dijo Nicolás Silva, por teléfono a El Observador desde su casa en Nueva España mientras de fondo se escuchan gritos de niños. Nació el 24 de noviembre del 1997 y entiende que sus hijos, Julieta (4 años) y Aarón (3 meses) también “están creciendo en una etapa difícil del país”. Le preocupa el aumento de los casos de covid-19 y la falta de trabajo que sufre desde hace seis meses, pero está agradecido por lo que entiende es una “oportunidad” y una “idea revolucionaria”: salió sorteado para los Jornales Solidarios.

Siempre vivió ahí, en Nueva España, un pequeño barrio del Municipio F de Montevideo lindero a Punta de Rieles. Asistió a la Escuela 78 y completó el Ciclo Básico, todo a pulmón de su esfuerzo y el de Teresa Silvera y Roberto Castro, sus “padres de crianza” que biológicamente son sus abuelos. “Me dieron todo, siempre estuvieron para mí”, recordó.

En total son seis hermanos, todos nacieron de la misma madre aunque solo dos de ellos comparten padre. La mayor es Sheila Micaela, luego sigue él, Marcelo, Jimena, Agustín y Richard. A Sheila, Agustín y él los criaron los abuelos. Marcelo y Jimena son hermanos de padre y madre entre sí y los crio su madre biológica. Actualmente Silva vive en el mismo terreno que su hermana mayor, pero en casas separadas.

El liceo le gustaba “más o menos” aunque recuerda que le entretenían Historia, Dibujo y Geografía. Pero en segundo de liceo ya sabía qué era lo que lo motivaba: la cocina. Terminó el ciclo básico y a los 16 años comenzó un curso de Gastronomía en escuelas Ma-pa.

En paralelo, sacó un permiso de menor y consiguió trabajo de portero en un edificio. Trabajaba seis horas. "Fue sin necesidad alguna, quería trabajar", contó.

Afirmó que tuvo “unos cuantos laburos de cocina”, pero el último trabajo que tuvo fue como camionero en una bloquera. Hasta hace un año estuvo aportando al Banco de Previsión Social, trabajó seis meses más bajo régimen informal y hace otros seis que quedó desempleado.

Silva está preocupado. Los casos vienen en aumento y el panorama laboral no mejora.

El Municipio F en "una situación jodida"



El barrio Nueva España es uno de los más de 18 barrios que conforman el Municipio F. El alcalde Juan Pedro López (Partido Nacional), dijo a El Observador que tienen "muchos casos de covid" y la crisis económica "golpeó fuertemente" al municipio.



"Acá hay un porcentaje muy alto de changadores y eso influye", aseguró. "Hay un número muy elevado de ollas, merenderos, gente solidaria que está cubriendo a un montón de gente. Además de las que las intendencia ya tiene. Eso te marca una situación jodida para nosotros", agregó.



El alcalde recordó que al principio de la pandemia "no hubo muchos casos" en asentamientos, pero indicó que "hoy sí". Según expuso, gracias a una gestión que realizó junto al Ministerio de Desarrollo Social cada vez que un vecino se contagia de covid-19 puede enviar sus datos a la alcaldía y la cartera le envía una canasta básica, cloro y detergente.



Al Municipio F le corresponden 282 cupos de los 4.000 disponibles en el departamento. Trabajarán en dos cuadrillas de 141 integrantes. Cada cuadrilla trabajará 15 días al mes.

Cada pocos minutos, Silva menciona a sus hijos. Julieta y Aarón son de diferentes madres, la niña vive con su madre; y él está separado de la madre de Aarón y vive solo con el bebé. Cuando Julieta está en su casa la ayuda con las tareas que le envían por la plataforma CREA. “Hago los juegos y las actividades que le mandan. No me da seguridad mandarla a la escuela con el montón de casos de covid en niños, entonces yo hago las actividades con ella, a veces en la casa de la mamá (…) Está bueno porque son actividades que son juegos, entonces ella se divierte y yo me divierto”, explicó.

Camilo dos Santos

Nicolás Silva, beneficiario de los Jornales Solidarios

Cuando se le pregunta en qué va a gastar el dinero que gane en los jornales solidarios no duda en sostener: “Tirar el mes. Aprovecharla. Invertirla en mis hijos. El día a día”.

Hasta hace pocas semanas, este alivio para “tirar el mes” no figuraba ni en sus ideas más remotas, pero una tarde cualquiera, mirando el informativo apareció la oportunidad. “Lo vi y quedé atento a lo que decían, después me fui informando a través de la página del Mides o de la intendencia”, recordó.

En Montevideo 79.693 personas se inscribieron para conseguir un cupo en los Jornales Solidarios. Por sorteo, fueron elegidos los 4.000 que efectivamente accederían a uno. Nicolás fue uno de ellos, pero no se tenía fe. “Yo me anoté no teniendo mucha esperanza de que iba a salir sorteado dentro de tanta gente. Cuando me dijeron que salí sorteado no lo podía creer”, expresó.

"La oportunidad que dieron fue impecable. No perdía nada con anotarme y sinceramente vale la pena. Está muy bueno que haya oportunidades", dijo.

El día después de los Jornales Solidarios es incierto, Nicolás espera algo que “pueda surgir” en el medio. En un mundo ideal le gustaría conseguir un trabajo en el sector gastronómico. “A mí me gustaría tirarme más a trabajar en lo que es la cocina, pero con la pandemia, trabajo que venga trabajo que voy a aceptar. Con las condiciones de la pandemia no hay que ponerse muy exquisito. En casa cocino. Trato de cocinar variado para no perder la mano. Uno en la práctica es cuando más aprende. Si uno no moviliza la actividad de uno, la pasión de uno, pierde la mano”, afirmó.

Además, no le rehúye a los trabajos de mantenimiento que tendrá que realizar cuando comience el programa de Oportunidad Laboral. “Yo siempre estoy abierto a nuevas experiencias, no solo en la experiencia laboral sino también en lo personal. Yo estudié la cocina y me dediqué a la cocina, pero tengo otras experiencias de trabajo que las aprendí en la práctica como carpintero, albañilería y eso. Estoy abierto a aprender”, expuso.