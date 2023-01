José Fuentes: "En las decisiones importantes hablo con Decurnex, Alarcón y Ache"

Por Sebastián Amaya y Luis Eduardo Inzaurralde

El presidente de Nacional, José Fuentes, tuvo una extensa charla con Referí en la que abordó todos los temas: sus caminatas por la rambla, las charlas con José Decurnex, Ricardo Alarcón y Eduardo Ache, las consultas a Flavio Perchman, el contrato de televisión, la política en la AUF, el plantel que armó para 2023, su aspiración de definir el título en la Copa Libertadores, y la única vez que lo insultaron desde que lo votaron el 11 de diciembre de 2021.

Fuentes fue elegido como Mejor Dirigente del Campeonato Uruguayo 2022 en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí, en donde recibió un respaldo que no es común, 87,5% de los votos, lo que destaca la actuación del dirigente tricolor.

Así fue la charla con Referí:

¿Qué queda de aquel José Fuentes, ahora en la vorágine de la función de presidente de Nacional, que salía cada mañana a caminar por la rambla?

Sigo caminando todos los días, por el mismo lugar, con el mismo grupo de amigos con el que tenemos distintos horarios, según dónde nos enganchemos.

Con Manolo Keosseian, Edgard Welker…

Y con Raúl Möller, el Dr. Gamarra, Jorge Milano… somos varios. Algunos van, otros vienen, cada uno con su rutina sabe la hora en la que pasamos por determinados lugares. Es un grupo que ya tiene como 20 años.

Federico Gutiérrez

José Fuentes, presidente de Nacional

¿Nunca dejó de caminar, ni cuando asumió la presidencia?

Nunca. Caminar fue la última etapa. Antes jugaba al fútbol, después pasé por el tenis, y cuando me transformé en un jugador de fútbol jugando al tenis y como no tenía tanta técnica, empecé a correr, hice maratones, y cuando fueron pasando los años y cambió la intensidad del deporte, empecé a caminar, y ya hace como 20 años que estoy caminando. Por un lado, esto es como poner todos los días una monedita en la alcancía de la vida y, por otro, es un momento para reírnos y para hablar de la vida, aunque el tema central sea el fútbol.

¿Qué le dijeron cuando trajo a Suárez?

Estaban sorprendidos. A Welker no le gustó mucho (se ríe).

¿Esas caminatas también son un termómetro para cuando se cruza con los hinchas, y va viendo reacciones? Por ejemplo, ahora que volvió Pereiro.

Sí, aunque también es un segmento diferente. Allí difícilmente te insulten.

¿Nunca lo insultaron desde que asumió como presidente de Nacional?

No, y te diría que en ningún lado... (hace una breve pausa, piensa y vuelve a retomar el hilo) salvo una vez, ese día iba con mi nieto saliendo del Parque, poco tiempo después de asumir como presidente, cuando una persona que iba con dos hijos chiquitos... fue la única vez que me insultaron.

Federico Gutiérrez

José Fuentes, presidente de Nacional, en el Club Social

¿Cómo se sintió esa vez?

Mal, porque iba con mi nieto y él iba con sus hijos. Y, la verdad, no entendés nada, porque ese día habíamos empatado, y te preguntás por la locura de la gente. En general no atravesé por esas situaciones.

Pero la rambla es un termómetro.

Es cierto, pero no para los insultos, porque allí no los vas a recibir. Lo que sí ocurre es que te das cuenta cuando la mano viene bien, porque, por ejemplo cuando llegó Suárez, los grupos que corren, que en el año no habían dicho nada, gritaban “arriba Nacional”.

¿Esas caminatas también generan un ámbito en el que aprovecha a escuchar otras opiniones calificadas?

Obviamente. En el grupo hay varios entrenadores, gente de fútbol, y uno se alimenta de ellos. Siempre es bueno escuchar para tomar las decisiones. Después es uno quien decide. Y por suerte en Nacional tenemos a mucha gente para escuchar. Tenés a (José) Decurnex, a (Ricardo) Alarcón, a (Eduardo) Ache, a quienes escucho.

¿Habla con ellos?

Sí, en general en los temas grandes hablo con ellos. Más o menos sé cuál es el punto fuerte de cada uno, y trato de enfocarme con ellos en esos temas.

Federico Gutiérrez

José Fuentes, presidente de Nacional

Lo que está expresando no es común en el mundo del fútbol. En general no suelen reconocer esto, porque se puede entender como un demérito.

¡No! Me pasó en mi vida profesional que si llegué a ocupar las posiciones en las que estuve, como por ejemplo en la banca, como director y gerente general, fue porque siempre me rodee con gente más inteligente que yo y fueron ellos los que me hicieron crecer. En esto hay dos teorías: te rodeás de mediocres para sobresalir o de inteligente para crecer. Yo elegí esto último. En esto es igual, elegí recorrer el mismo camino, por eso en general en la decisiones importantes siempre hablo con ellos (Decurnex, Alarcón y Ache), les pregunto, y después soy yo el que toma una posición. Además, en este caso sé que es gente bien inspirada y que quiere a Nacional. Y permanentemente me vas a ver reconociendo logros de otros, porque no todo son de uno. Cuando llegaste aquí me dijiste, ‘¡cómo creció Nacional en los últimos 10 años!’, esto que acabo de comentar es una de las razones por la que creció el club, porque afortunadamente, salvo en algún período, logramos mantener la unidad del club y rescatar a la gente inteligente por sobre todas las cosas. Fijate que Decurnex está trabajando como presidente de la Comisión de Obras. Otro se hubiera ido para su casa después de haber realizado una excelente presidencia. Ache está en la AUF. Cada vez que llamo a Alarcón siempre está, por mencionarte a algunos.

"En Uruguay, la magia es traer jugadores sin dinero porque no lo tenemos"

¿Qué tiempo dedica al club?

Todo el día. Me lleva entre 8 y 10 horas todos los días y si le sumo el teléfono, muchas más. El teléfono son las 24 horas.

¿Es un presidente que está en cada detalle? ¿Sabe qué está ocurriendo en cada lugar del club hoy?

Intento estar en todos los detalles, pero lo más importante es delegar. Y delego. Eso es clave. Además, esta directiva es la misma desde hace cuatro años, y cada uno tiene asignado su rol. Estoy muy tranquilo porque sé que en la parte contable y financiera están Lucas y Amoza, en la parte política también está Balbi, que en el interior está López Rubio y como secretario está Durán y además como prosecretario Orellano, que en inferiores está Palma, y que el Nono (Giuria) que entró por la oposición es un colaborador más. Entonces me da margen para que en el período de pases me dedique solo a eso.

¿Qué hace en el período de pases? ¿Cuál es su rol en el día a día?

Nosotros tenemos una dinámica que consiste en que la decisión más importante que tiene que tomar el presidente de un club de fútbol es elegir al entrenador. Una vez que lo nombrás, de alguna manera te entregás de cuerpo y alma a él. Y después tenés que tratar de seguir los lineamientos en cuanto al sistema de juego y a los futbolistas que quiere. A partir de allí empezás a buscar a los jugadores que les parece que deben estar. En eso tenemos un colaborador de lujo, Taramasco, nuestro gerente deportivo, que tiene todo claro y con él empezamos la búsqueda de jugadores, y las negociaciones, cuál es posible y cuál no. Porque en esto, en Uruguay, la magia es traer jugadores sin dinero porque no lo tenemos. La gente dice, ‘es fácil’, sí, pero, ¿cómo lo hacés sin dinero? Nosotros no tenemos capacidad de comprar y si alguna vez compramos a alguno, es una parte de la ficha y pagando en 36 cuotas. Y después te exigen competir con otros, cuando a los demás les sobra el dinero. También hay otros aspectos que la gente no entiendo o desconoce: vos no podés traer una cantidad ilimitada de jugadores a préstamo, porque existe un cupo de cinco. Ese es el proceso.

Federico Gutiérrez

José Fuentes, presidente de Nacional

Es cierto que el empresario Flavio Perchman tuvo un rol muy importante en Nacional 2022 campeón del Uruguayo. ¿Lo consulta?

Con Flavio tengo una buena relación, porque, como siempre digo, tengo buena memoria y cuando asumí, uno de los primeros que se acercó a ayudarme en el aspecto humano, y ya no como representante, fue él. Entonces, muchas veces, como Flavio conoce muy bien este negocio lo consultó. Para que tengan una idea, hace un año y medio que estoy en el club y la primera comisión la cobró hace 20 días, y esto lo digo para que nadie piense que se acercó por dinero y para aprovecharse de una situación. Se generó un vínculo de afinidad, porque es alguien que conoce mucho de fútbol, y cuando tengo dudas, en ese esquema de consultas en general le hablo.

Suárez, Pereiro, Godín... "Si en el fútbol no renovás la ilusión, no entendiste nada"

¿Hasta dónde ingresa en las negociaciones de los pases?

Hasta el fondo. Inicio, hago el seguimiento y lo termino.

En el fútbol uruguayo existe la fama de que a los dirigentes no les duelen los pesos que gastan, porque atrás viene alguien que va a pagar. ¿Le duele cada peso que gasta en Nacional?

Claro que me duele, y es como si gastara dinero mío. Y sabés cuál es la ventaja, que toda la vida administré dinero de los demás. También en mi vida personal soy austero y si hoy puedo darle todas estas horas al fútbol es porque lo poco que he ganado lo he ahorrado. Además, cuido el dinero en el club porque llegar a esta situación nos costó muchísimo. Nacional estaba seriamente comprometido. Y también tengo a Lucas que me respira en la nuca, porque tenemos una tablita, de la que no te voy a mostrar el detalle (revisa en su escritorio y saca tres hojas que despliega sobre la mesa), en la que comparo lo que gastamos el año anterior y este, jugador por jugador y voy viendo lo que se gastó y hasta dónde puedo gastar.

Federico Gutiérrez

José Fuentes, presidente de Nacional

¿Gastaron más en jugadores en 2023 que en 2022?

Los números están iguales que el año pasado. Sin dudas es importante, pero en este asunto quiero detenerme en un detalle que es clave: considero que administramos muy bien, pero también hay que entender que el fútbol no es una ecuación matemática. Yo venía de la banca y estaba acostumbrado que dos más dos es cuatro. Cuando entré en el fútbol me encontré con que dos más dos no es cuatro, y ahí plantee mis grandes discusiones, hasta que un día lo entendí y a partir de ese momento resultó más sencillo entenderlo todo. En un club de fútbol lo que hay que hacer es ganar títulos. Cuando ganás títulos todo luce. La piscina que inauguramos en el club social es una como hay 100, pero después de salir campeón es mucho más linda que las otras 99. Vos tenés que generar eso y renovar la ilusión. Si en el fútbol no renovás la ilusión, no entendiste nada. Todos los años tenés que renovar la ilusión con los jugadores que traés, con los que subís, y el hincha también tiene la necesidad de renovarla y por eso siempre te pide más en el período de pases, cuando saliste campeón. El hincha quiere que traigas nuevos jugadores, porque también en su fantasía considera que esos nuevos jugadores van a hacerlo ganar más. Por tanto, si no entendés eso, es muy difícil. El equilibrio está entre administrar y renovar la ilusión.

Se dio en 2022 y en este mes con Suárez y Pereiro, dos ídolos que volvieron, ¿fue casualidad o una estrategia?

Fue buscado. A veces lo conseguís y otras no, porque también lo intenté con Godín, con Mauricio Pereyra y Lodeiro. En algunas hemos fracasado. Es así. Pero de esto se trata, de renovar la ilusión y cada vez más los hinchas necesitan tener ídolos que rindan, no alcanza con tener nombres. Por esa razón, todos los que te nombré son jugadores vigentes.

Y los que no llegaron están en carpeta…

Mauricio Pereyra, con quien iniciamos conversaciones y venimos hablando desde hace tiempo, me mandó un mensaje disculpándose (porque no puede venir ahora). Con Gastón fue igual, no es que uno se levanta y dice: ‘Voy a ir por Gastón’, porque seguro no llegás a nada. Veníamos hablando desde hacía tiempo.

¿Se cerró período de pases para Nacional?

Sí, salvo que aparezca algo impensado.

"Visualizo pelear por la Copa Liberadores"

¿La lesión de Ginella los obliga a traer a alguien más?

Tenemos jugadores para esa posición. Obviamente que la lesión de Ginella nos complicó, porque es un jugador de características similares a la de Carballo, y cuando se lesionó ya estaba integrando el equipo titular. Ayer hablé con él y me dijo que en dos meses o dos meses y poco ya va a estar en la cancha. Por suerte es muy fuerte de cabeza y seguramente así sucederá, porque si se lo propone va a estar.

¿Para qué está Nacional este año?

Primero, para disputar el título del Campeonato Uruguayo. Por lo que se vio en este mercado de pases habrá dos equipos, Nacional y Peñarol, que por plantel, en teoría, van a estar con chances más ciertas. Después, mi gran ilusión es tener una buena participación en la Copa Libertadores. Nosotros armamos este equipo y trajimos este cuerpo técnico pensando en lo internacional.

Federico Gutiérrez

José Fuentes, presidente de Nacional

¿Qué es una ilusión, cómo la puede graficar?

Algo que aprendí es que para lograr un objetivo tenés que visualizarlo. Si no lo visualizás, difícilmente lo logres. Entonces: visualizo pelear por un campeonato internacional. Después veremos si me daré un golpe más, porque hace 25 años que nos vivimos dando golpes, pero si no tenemos la ilusión de pelear por eso, ¿qué sentido tiene? Quiero ir a pelear arriba. Sé que cada vez es más difícil salir campeón porque competís con los brasileños que están más grandes y más ricos, pero si armás un equipo competitivo, estás en carrera y el 21 de marzo tenés un buen sorteo… ¿quién te dice? Si el sorteo te pone con dos grandes brasileños, te diré ‘siga participando’, pero si el fixture te ayuda un poquito, tenés un equipo competitivo, tenés chances de avanzar entre los 16 y de ahí en más es mano a mano. También ya vimos que no siempre ganan los favoritos, y lo digo con los pies sobre la tierra y con esto no estoy vendiendo humo ni diciendo que vamos a salir campeones, pero lo que intento expresar claramente es que nuestro anhelo es trabajar para eso. Creo que hoy tenemos un plantel completo para tener aspiraciones y hacer una buena Copa Libertadores. Luego, como siempre, la cancha manda.

¿Sigue las contrataciones que realiza Peñarol?

Miro todo. Sé las contrataciones que hizo Liverpool, Fénix, miro todo, porque quiero ver los equipos.

El pase de Leo Coelho a Peñarol: "A veces estas situaciones te enseñan"

¿Le dolió que Leo Coelho pasara a Peñarol?

No. A veces estas situaciones te enseñan. Para mí, lo que sucedió fue la comprobación que tomamos la decisión correcta cuando nos bajamos de la negociación.

¿Cambió algo su relación con Ruglio, con quien tiene un gran vínculo, a partir del pase de Leo Coelho?

La relación es la misma. Es simplemente un asunto comercial. No va a cambiar la relación por eso.

Federico Gutiérrez

José Fuentes, presidente de Nacional

¿Le está faltando algo más a este equipo?

No. A este plantel lo que le está faltando son dos jugadores que están en la selección sub 20, Renzo (Sánchez), que está picante, como dicen ahora, y (Rodrigo) Chagas. Y lo que no hemos visto y creo que va a ser un jugador clave, Federico Martínez (lesionado), que es un jugador diferente. Tenemos un plantel completo. Falta trabajo ahora. Hay que rearmar la defensa. Si logramos recuperar a Polenta, con la convicción y la fuerza que está entrenando, no hay un zaguero en Uruguay mejor que Polenta. Entonces, si eso se da, creo que con los jugadores que trajimos, me parece que tenemos un muy buen equipo. Ahora es hora de los entrenadores y de los jugadores.

Fagúndez y los US$ 8 millones; los clásicos en el Parque, sin hinchas visitantes

¿Se puede ir alguien ahora?

El único que se puede ir es Fagúndez si ponen US$ 8 millones, o si te compran el 80% y son US$ 6 millones… pero el precio es US$ 8 millones, y no tenemos apuro en venderlo.

¿Qué ocurre con los jugadores que se van libre cuando finalizan su contrato y Nacional no puede generar ingresos por sus transferencias? Como ha pasado últimamente (Guzmán Corujo y Mathías Laborda), y a veces los hinchas se molestan.

No todos los casos son iguales. Por ejemplo, en el de Laborda, hizo tres renovaciones y siempre su aspiración fue salir. Renovaba contrato pensando en salir y que el club se quedara con dinero. Lo hizo tres veces, y fue tres veces campeón del Uruguayo. Llegado el momento no hubo una oferta. Me llamo y me dijo: ‘Intenté que le quedara algo a Nacional, pero la única chance que tengo es ir libre a algún lado’”. En esos casos, uno también tiene que entender que es parte de su futuro. Lo que me molesta es cuando se van por la puerta de atrás. Después, cuando ocurre lo de Laborda, después de tres renovaciones, qué vas a hacer… Con Laborda, por ejemplo, estuvimos hablando desde junio para renovar, no es que esperamos al último día para analizar el tema de la continuidad y el nuevo contrato. Con todos estamos haciendo así.

"Entendí la posición de Laborda. Además, es un chico que te lo decía de frente, no te andaba escondiendo. Y le dije: ‘El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen’. No hay reproches en ese sentido. También digo que nos hubiera gustado agarrar dinero, y sí, pero no hubo una oferta"

¿Dónde jugará Nacional ante Peñarol en los clásicos de local en 2023?

La idea es jugar los clásicos en el Parque sin público visitante para evitar los desmanes que ocurrieron.

"Existe una leyenda urbana que los campeonatos se ganan en la AUF"

¿Ya decidieron quién va a ser el representante de Nacional en el próximo Ejecutivo de la AUF?

No, todavía no.

¿Alejandro Balbi o Pablo Durán?

No, no resolvimos. Por suerte Nacional tiene varios candidatos y cuando llegue el momento lo haremos.

Federico Gutiérrez

José Fuentes asumió como presidente el 11 de diciembre de 2021

¿Qué perfil busca para ese puesto?

A ver… intentaré ser lo más claro posible: la gente asume que en la AUF o que las personas que están en la AUF logran más cosas de las que verdaderamente pueden lograr. Es como si existiera una la leyenda urbana que es difícil cambiar y que generó en el imaginario colectivo que los campeonatos se ganan la AUF, que se ganan en los escritorios. De alguna manera está instalado eso. Sin embargo, creo que los campeonatos se ganan en la cancha, siempre se ganan allí. También hay una parte (de la AUF) que hay que cuidar, y con lo que dije antes no significa que uno subestime en este tema.

"Hay cosas que son imposibles de lograr. Vos no vas ganar un partido porque tengas al mejor en la AUF. Podrás ganar alguna batallita política, y después están ustedes, los periodistas, que le dan mucho bombo a esto y lo inflan. Pero en realidad es poco lo que pueden hacer"

No quiero decir que uno descuide la AUF y la subestime. Entonces allí tenés que poner gente que sepa cómo moverse en la AUF, porque el aprendizaje te lleva tiempo. No podés poner a alguien inexperiente, tenés que poner a uno que sepa dónde está el escritorio de tal o cual, dónde se maneja esto… Eso te lleva años. Entonces sería muy tonto desconocer la experiencia.

¿Con eso está diciendo que será Balbi y no Durán?

Con eso te estoy diciendo que lo que vamos a tratar es poner a una persona que conozca y se maneje bien dentro de la AUF.

¿A quién va a votar Nacional en las elecciones del 16 de febrero?

No lo hemos definido y los decidiremosr en Directiva. Hay tiempo para eso. No hay ninguna posición tomada.

¿Cómo evalúa la gestión de la AUF?

Tiene cosas positivas y negativas, como en cualquier gestión.

"Si fuera por Nacional ya estaría firmado el acuerdo con Tenfield"

Y el tema del contrato de televisión que vence en 2025.

Es un asunto prioritario. En el último año de Decurnex y en el primero de mi gestión, ni bien asumí, fui a hablar con (Ignacio) Alonso y con la gente de Tenfield porque es prioritario. El acuerdo que en teoría logramos (con Tenfield) es muy bueno, y no solo para Nacional. Entiendo que es muy bueno para todos. Lo que ocurre es que se habla mucho sobre supuestos, pero cuando vos analizás -te lo digo porque me pasaba en el banco, este es un país que no tiene escalas-, vos no podés pretender recursos mayores si no tenés, en este caso, determinado número de abonados y determinada población.

Federico Gutiérrez

José Fuentes, presidente de Nacional

Por ejemplo, River argentino recibe US$ 4 millones por televisión. Nacional va a recibir más. Entonces no está tan mal. El tema es que si vos haces un estudio de factibilidad y todos esos supuestos, sí, te da más, pero las cosas valen lo que te pagan y no lo que uno pretende que vale.

Y hay otro tema: cada año que pasa nos perdemos un incremento. Entonces ya perdimos el de 2021 y 2022. Si traes a valor actual, cuando haga el contrato de 2025, si hoy te dan US$ 4 millones, en 2025 tenés que arrancar de un piso de US$ 8 millones o US$ 9 millones para recuperar todo ese dinero. Entonces, a veces los clubes discuten por US$ 40.000 y no se dan cuenta que están perdiendo los años que van pasando.

"Para nosotros es prioritario, por eso hemos hablado con Tenfield, los clubes, la AUF, y nunca se termina de arreglar este tema. ¿Por qué es prioritario? Por el dinero, y porque al tener un contrato de televisión a nosotros no da la posibilidad de que si mañana precisamos cualquier crédito, lo tenemos. Hoy no tenemos contrato de televisión y no tenemos garantía. Entonces si tengo un contrato de televisión, tengo garantía y es válida en todos lados. Y sobre eso me dan dinero"

¿El contrato de TV está avanzado para cerrarlo y firmarlo?

Sí, siempre nos dicen eso.

¿Con qué plazo es?

Por cuatro años más. El tema tiene que ir al Consejo de Liga para ver si lo aprueba o no, y después pasarlo a la AUF que lo tiene que refrendar, porque legalmente son los pasos que deben seguir, y es lo que me aconseja (Hernán) Navascués y lo que me aconsejan todos. Lo que no hay que hacer es llamar a licitación porque no es necesario, porque es parte del mismo acuerdo que ya se firmó. Entonces lo que tenés que hacer es que el Consejo de Liga lo aprueba y después la AUF debería refrendarlo siempre y cuando cumpla con todos los requisitos legales.

¿Si fuera por Nacional estaría firmado el acuerdo con Tenfield?

Sí, claro.

"Si viene alguien y nos ofrece un dólar más, firmó con él. Si mañana viene Inzaurralde y me da 10, Amaya 13 y otro 15, firmo con ese. Esto no es un tema de principios ni de política, es estrictamente de dinero. Y nos hemos mantenido firmes en eso. Eso no significa que estemos a favor ni en contra de Alonso, ni que estemos a favor ni en contra de Tenfield. Esto es negocio, puramente. Nos vamos a mantener. Cuando se quiere mezclar todo, que la televisión, que Tenfield, ahí nosotros nos apartamos"

¿La propuesta para renovar es de más de US$ 4 millones?

Sí, es mejor que la que teníamos. Mucho mejor.

¿Hoy cuánto recibe Nacional por sus derechos de TV?

Recibe un montón. No te voy a dar los números porque ya deja de ser un contrato privado. Con el nuevo contrato aumenta considerablemente, a todos los clubes.

Cuánto es el tope salarial en Nacional y cuánto cobra Pereiro

¿Cuántos funcionarios tiene Nacional hoy?

Más de 330, con los futbolistas.

¿El tope salarial del plantel se mantiene en US$ 30.000?

Sí.

¿El sueldo que Nacional le paga a Pereiro entró en ese tope?

Sí.

La llegada de Zielinski: "Me dijeron que es una garantía"

¿Por qué eligió a Zielinski? ¿Cómo llegó a él?

Lo venía siguiendo desde hace tiempo, desde Atlético Tucumán (junio 2017 a enero 2021). Me gustaba el perfil, y no mucho más que eso. Nunca había hablado con él. En este caso tratamos de buscar alguien que tuviera experiencia, que haya jugado Copa Libertadores. Repetto sabía jugar copas internacionales. Entonces buscaba un técnico con ese perfil. Cuando empecé la ronda traté de hablar con los presidentes o los dirigentes de los clubes en los que los entrenadores que teníamos en carpeta habían estado. En el caso de Zielinski hablé con todos ellos, con cuatro. Zielinski estuvo en cuatro equipos en los últimos 12 años (Belgrano 2011-2016, Racing julio-diciembre 2016, Atlético Tucumán 2017-2021y Estudiantes enero 2021-octubre 2022) y de forma consecutiva. En el que estuvo menos fue en Racing y después en casi todos estuvo varios años. Y todos los presidentes fueron unánimes: me dijeron que es una garantía, que es un entrenador que jamás te va a generar un problema, que se adapta a la necesidad del club. Tiene clarísimo que si hoy estás en una competencia y por necesidad tenés que vender a un jugador, no le va a venir un ataque de histeria y va buscar enseguida el reemplazo. Que sabe ubicarse. Y es más: el de Estudiantes me preguntó: ‘¿Qué copa jugás vos?’. ‘La Libertadores’, le digo. ‘Ah, no lo dudes’, me comentó. Hay que recordar que ellos estuvieron a punto de llegar a la final.

Y también llamé a jugadores. Hablé con Lembo y con Rafa García. Y los dos coincidieron. Rafa García, que es bastante exigente para conformarlo, dijo: ‘Es un señor, él y sus entrenadores’. ‘No tengas dudas’, me dijo, ‘fue de los mejores entrenadores que tuve’.

Federico Gutiérrez

José Fuentes, presidente de Nacional, en el Club Social

¿Le ha hecho algún comentario de sus primeros días en Uruguay y en el fútbol uruguayo?

Está cómodo. Sin que esto signifique nada despectivo ni peyorativo, te diría que tiene muchas más facetas de uruguayo que de un argentino en su manera de ser. Es muy perfil bajo, bastante huraño, al que no le gusta mucho estar en los medios. Es muy llano.

El miércoles me dijo: ‘mirá José, el panorama del plantel ya lo tengo claro, necesitaba verlos a todos’.

¿Está lleno de paciencia para esperarlo si no se dan los resultados?

Sí, estaba antes y estoy ahora. Como decía, cuando vos elegís un entrenador, sabés lo que elegís. Nacional se había acostumbrado demasiado a cambiar los entrenadores ante la primera caída. Y ya te gritaban para que los echaras, pero, como todo, necesita tiempo. Yo voy tres o cuatro veces por semana a Los Céspedes. Y ahí vos ves. Ves el trabajo y como lo reciben los jugadores, entonces te das cuenta cómo es esa comunión entre el entrenador y el jugador más allá de que las cosas no salgan. Y también te das cuenta cuando los jugadores no llevan la idea y cuando el entrenador la está pifiando. Después, que no esté de acuerdo con un cambio, son cosas que en el fútbol son muy opinables.

"No siempre eran culpas de los otros, también había culpa mía"

En 2011 o en 2012, no se sintió cómodo en el terreno político y le dolieron algunas cosas que pasaron; hoy con las vueltas de la vida y la paciencia, ¿el fútbol le está dando con esta presidencia algo que de alguna forma soñó? ¿Cómo lo mirá? Porque para atrás hubo momentos incómodos...

Sí, pero no siempre eran culpas de los otros. También había culpa mía.

¿Por qué?

Porque a veces uno pretende que todo sea como uno quiere que sea y no nos damos cuenta que la gente es como es y no como uno quiere que sea. Y a veces venimos con una carga subjetiva muy grande, y somos injustos. A mí me pasó, me di cuenta que fui injusto en alguna apreciaciones, a veces por esa carga y otras veces por inexperiencia. También vas aprendiendo…

Federico Gutiérrez

José Fuentes, presidente de Nacional, en la piscina que el club inauguró en 2022

¿Injusto en qué cosas?

En hacer comentarios o en pensar cosas que no sucedían, o que uno pensaba que detrás de eso podría estar sucediendo cuando todo era mucho más llano de lo que me imaginaba. Como estar desconfiado de alguna persona cuando no tenés ningún elemento para hacerlo más allá de la manija que te pueden haber dado.

¿Lo peor del fútbol son las manijas?

Sí, por eso hoy no tengo facturas con nadie, y me equivoqué muchas veces. Yo no sé si era un sueño (ser presidente de Nacional), les diría que era un objetivo. Sentía que podía ayudar al club que quiero desde otro lugar. Es más: yo no iba a participar de esta elección (la de diciembre 2021). Iba a dejar de ser dirigente. Ya lo había dicho. Y cuando vinieron Decurnex y Balbi a ofrecerme para ser candidato, no quería, porque Nacional estaba en buenas manos. Y les digo algo más: me presenté en 2018 porque Nacional había pasado tres años embromados. A veces puede ser un poco de ego porque pensás que vos lo podés arreglar, pero en realidad lo hacés por el hecho de querer colaborar. Había sido compañero de Decurnex, sabía las condiciones de él, por eso si en las anteriores hubiera sabido que se postulaba Decurnex, no hubiera ido, pero en ese momento primero me presenté yo y después él.

La charla de Fuentes con Cavani y su familia en el Mundial Qatar 2022

Durante el Mundial, el presidente de Nacional estuvo de largas charlas con la familia de Edinson Cavani y con el jugador, quien manifestó su fanatismo por los tricolores.

Consultado Fuentes acerca de si la sorpresa para el último semestre de 2023, será Cavani, cuando finalice su contrato con Valencia, dijo: “Ya hemos hablado en Qatar con la familia, porque estaba toda la familia en el Mundial, con su madre Berta, con su hermano, su representante y ya le dije que lo esperamos, pero no quiero que se genere esa expectativa porque después termina siendo una obligación. Por eso, rara vez hablo así. Porque después termina siendo una obligación. Fijate que ahora tiraron esto del Diente López, y la gente está esperando que lo traiga. Entonces más vale tenerlo en secreto”.