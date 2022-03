José Fuentes, presidente de Nacional, habló sobre la suspensión del fútbol por parte de los árbitros

Después de la reunión directiva de Nacional, desarrollada el lunes, el presidente José Fuentes declaró que le llama la atención al club que el año pasado frente a hechos más graves que los ocurridos el fin de semana no se paró el fútbol, que rechazan el aumento de penas a los dirigentes por hacer comentarios sobre los arbitrajes y expresó que el torneo no debería reiniciarse hasta que no haya VAR en la mayor cantidad de partidos.

El presidente expresó que "Nacional repudia todo acto de violencia contra cualquier estamento del fútbol y aspiramos que la policía y la justicia logre localizar a estas personas y sean condenadas", refiriéndose a quien envió un mail amenazando al línea Martín Soppi, quien había sido designado para el partido Nacional-City Torque. Además, manifestó: "Todo acto que se haga para tratar de disminuir o detener esta escalada de violencia es bien recibido y Nacional lo apoya, eso sí, nos llama la atención que ante hechos más graves que estos, que sucedieron en los últimos nueve o 10 meses, ya sean declaraciones muy agresivas, jueces vetados, amenazas a la hermana de Alonso, amenaza a Pérez Lauro presidente de Colegio de Árbitros, amenazas a Yimmi Álvarez, lo que sucedió en el verano, dos muertos, o un individuo que intentó ingresar un arma a un estadio, hechos que consideramos que son mucho más graves de los que suceden ahora, a nadie se le ocurrió tener un momento de reflexión. Eso también nos debería llamar a pensar". Nacional Fuentes y Amoza, dirigentes de Nacional Fuentes agregó que Nacional rechaza "la intención de aumentar las penas a los dirigentes de fútbol por hacer declaraciones sobre los arbitrajes. El único grupo de interés en el fútbol que lo hace honorariamente es el de los dirigentes y permanentemente se le endilga que las declaraciones de los dirigentes son las que provocan violencia; de la misma forma que los árbitros o periodistas se sienten agraviados porque algunas personas intentan que parezca que ellos tienen intereses oscuros, los dirigentes de fútbol también nos sentimos agraviados cuando se nos adjudica que a través de declaraciones generamos violencia". Agregó que "es increíble que en este país donde uno puede cuestionar un fallo de la Suprema Corte de Justicia, no pueda hablar sobre un fallo de un árbitro de fútbol. Parece mucho". Aunque aclaró: "Si Nacional en aras de esa concordia que debe tener el deporte, considera que si un dirigente agravia, insulta o descalifica, hay que sancionarlo con penas más duras, bienvenida sea, lo único que esperamos que de la misma manera haya mucha más transparencia a la hora que la afición sepa cuáles son las sanciones que se le aplican a los árbitros cuando se equivocan". Diego Battiste Leodán mirando el monitor del VAR en el último clásico Fuentes también manifestó que su club "considera que no se debería reiniciar el torneo si no están aseguradas las condiciones del VAR y nos aseguramos que haya una buena cantidad de cámaras VAR para asegurar la justicia en la mayor cantidad departidos". El torneo Apertura se suspendió cuando no había terminado de disputarse la quinta fecha debido a una decisión del gremio de árbitros, producto de una amenaza que recibió por mail el línea Soppi y otra presencial, por parte de un fotógrafo partidario de Danubio, que le hicieron al juez Gustavo Tejera.