José Fuentes y la consulta a Conmebol: "Nos dijeron que siempre hay un trasnochado"

El presidente de Nacional José Fuentes se refirió este martes a la publicación de Conmebol en sus redes sociales sobre la edad de los clubes que disputan la fase de grupos de la Copa Libertadores. Según Conmebol, Peñarol tiene 130 años.

🏆 ¡La edad de los clubes que disputan la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores! 👀



🟡⚫️ @OficialCAP es el más antiguo: tiene 1⃣3⃣0⃣ años desde su fundación 🇺🇾🔝#GloriaEterna pic.twitter.com/KVQeE0yogj — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 24, 2022

El tema del decanato en el fútbol uruguayo siempre genera polémica entre Nacional y Peñarol.

"No sé si fue una decisión de Conmebol o de algún distraído que nunca falta y pone noticias sin confirmar. Nacional lo tomó como eso, obviamente nos dijeron que fue un error de la persona que lo comunicó y esperemos que lo corrijan", manifestó Fuentes en Sport 890.

Agregó que su club consultó "de donde sacaron la información y nos dijeron que como en toda organización siempre hay un trasnochado que no chequea la información".

Luego subrayó, quitándole trascendencia al tema: "La verdad me tiene más preocupado el partido de hoy que eso. Trato de darle a las cosas su justo valor. No es que pasa desapercibido, me quedé con esa respuesta y espero que tomen acción".

Nacional enfrenta este martes a la hora 19:15 a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani por la tercera fecha del grupo C de la Copa Libertadores. El equipo que dirige Pablo Repetto perdió contra Bragantino y empató de local frente a Estudiantes de La Plata.