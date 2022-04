Ronald Araujo, el recuerdo de Luis Suárez y la felicidad por la renovación con Barcelona

Luego del acuerdo por renovación de su contrato con Barcelona hasta 2026, el uruguayo Ronald Araujo fue entrevistado por los canales del club catalán: recordó una anécdota con Luis Suárez y habló de su felicidad por continuar en el azulgrana.

"Es una felicidad enorme poder quedar acá, renovar con este club, quedar muchos años más. Es fruto de mucho de trabajo", dijo el zaguero de la selección uruguaya.

Agradeció a su familia, a los compañeros y a los técnicos que tuvo desde que llegó: "Cuando llegué al Barza B era algo tremendo, se veía algo muy grande, subir al primer equipo es bastante complicado y hoy después de haber jugado 75 partidos poder quedarme acá es una felicidad enorme, una satisfacción de que el trabajo se está haciendo muy bien".

Le consultaron sobre el apoyo de los hinchas y recordó: "Que la gente grite uruguayo... me acuerdo cuando llegué al Barza fui a ver el primer partido en el Camp Nou y me quedé impresionado cómo la gente le gritaba (alentándolo) a Luis, y decía 'pah, ojalá un día me puedan gritar a mi'. Siempre me apoyaron desde el principio y hace que esté feliz, sentir el respaldo es espectacular".

También habló sobre su forma de ser adentro y afuera de la cancha: "Tener carácter es de uno mismo, desde el principio intenté involucrarme en un equipo armado. Entrar era bastante difícil, pero con mi forma de ser me involucré, me hice querer. Cuando llegué al primer equipo traté de ser yo, no cambiar y es importante porque la gente sabe que puede contar conmigo en cualquier situación", expresó.