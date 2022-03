José María Giménez le prometió una camiseta a Paul Ortiz, el alcanzapelotas expulsado en el partido contra Perú

Paul Ortiz, de 19 años, demoró la reanudación del juego de Perú la noche de este jueves en el Estadio Centenario, al dejar pasar o esconder varias de las pelotas que se utilizaron en el partido. Fue expulsado de la cancha y este viernes contó ante el futbolista José María Giménez cómo vivió la situación; Giménez le prometió su camiseta.

“Valió la pena que me echaran. Nos vemos Qatar”, escribió Ortiz en su Twitter, la madrugada de este viernes tras la clasificación directa de Uruguay al Mundial de Catar 2022. Horas más tarde contó cómo se dio su expulsión del estadio, en diálogo con el programa 12PM (Azul FM).

“Me vino la pelota y la tiré para atrás por gusto, al pozo. Y después fui caminado a buscarla, y di la vuelta. Y no había más pelotas porque las otras ya las había escondido en otros lados”, explicó, entre risas, con los conductores del programa y Giménez, en una nota telefónica.

“Qué hermoso que es el futbol (...) Ídolo, sos mi ídolo ahora”, expresó Giménez, y bromeó con ficharlo para el Atlético Madrid, club donde juega el uruguayo en Europa.

Ortiz fue expulsado de la cancha y también del estadio por el cuarto árbitro, Luiz Flavio De Oliveira, y por funcionarios de la Conmebol, contó. “Yo me hacía el sordo. (El árbitro) me chiflaba, y yo me seguía haciendo el sordo y seguía caminando”, dijo. La situación ocurrió luego de que dejase pasar esa última pelota y no la devolviera con celeridad al arquero peruano, Pedro Gallese.

Además, contextualizó: “También dos pelotas antes, (los remates de los jugadores) vinieron por arriba. Hice que no la pude agarrar para que se fueran para atrás también”. El joven fue aplaudido por parte de la hinchada, en uno de los momentos de la noche.

Tras la expulsión, se quedó en la platea, hasta que terminó el partido, y contó que lo hizo a escondidas. “Como estaba el partido, yo no me podía ir. Lo tenía que terminar de alguna manera”, recordó.

“Esto es parte de la clasificación de Uruguay”, bromeó la conductora Magdalena Correa. En tanto, su compañero de programa, Pablo Londinsky, se comprometió a mantenerse en contacto con ambos para hacerle llegar una camiseta que el propio Giménez decidió obsequiarle.

““Tenés la mía guardada acá”, le dijo el futbolista celeste. Ortiz llegó a su casa y publicó la foto en la que se ve una camiseta de la selección –sin número– y el chaleco con el distintivo “alcanza balones”.

Valió la pena que me echaran nos vemos Qatar jajaja🤟🏽🇶🇦 pic.twitter.com/NhFqpJaSVF — Paul Ortiz (@Paul_Ortiz11) March 25, 2022

Ortiz jugó en Miramar Misiones hasta el 2021 y ahora está haciendo pruebas con el objetivo de “subir de división, para ir un poco más arriba, lo que soñé desde siempre”, agregó.