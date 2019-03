Joselo López: "Hacer un paro solo de mujeres deja excluido a los trabajadores varones"

El integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT José Lorenzo López aseguró que la decisión de la central sindical de no aceptar la propuesta de casi 1.700 sindicalistas de realizar un paro general de mujeres por 24 horas este 8 de marzo se tomó porque de lo contrario los trabajadores hombres hubieran quedado "excluidos".

"Hubo varios argumentos para tomar la decisión, que nosotros compartimos", dijo el dirigente en diálogo con Montevideo Portal. "El argumento de más peso es que cuando estamos en un día tan particular, y la pelea ha sido por la igualdad de derechos en materia de género, hacer solo un paro de mujeres deja excluido al resto de los trabajadores varones, que pueden llegar a quedar medio expuestos", agregó.

La razón de fondo, explicó López, reside en que si hubieran aceptado la iniciativa que presentaron 1.698 mujeres sindicalistas, en los hechos los puestos de trabajo hubieran sido ocupados por compañeros varones y así habría perdido efecto la medida de paro. "Si (los hombres) están sin hacer paro en sus puestos de trabajo y los jefes los mandan a cubrir los cargos de las mujeres, tienen que hacerlo, si no hay ninguna medida tomada. Quedarían operando como rompehuelgas", dijo el dirigente del PIT-CNT, y agregó: "Ese es el fin por el cual hay que acompañar el paro a nivel general, porque la igualdad de derechos tiene que ver con eso".

En ese sentido, López recordó que en El Día Internacional de la Mujer la central sindical tiene la intención de homenajear a las trabajadoras textiles estadounidenses que reclamaron por sus derechos en una serie de marchas en marzo de comienzos del siglo XX en Chicago y Nueva York, al margen de reconocer la profundización de la lucha contra la violencia de género.

"Sin dudas en estos momentos el tema de la violencia de género está muy presente, pero el recuerdo de este día es para las trabajadoras, en recuerdo a las mujeres textiles que salieron a la calle", dijo, y añadió luego que no entiende que la decisión final del PIT-CNT contribuya a invisibilizar los reclamos actuales de la mujer. "Yo no creo que se invisibilice. La visibilidad la va a tener la mujer trabajadora. No hay que olvidar que el PIT-CNT tiene una pertenencia de clase y la clase trabajadora es en conjunto, y el paro es en apoyo a la lucha que despliegan las mujeres", concluyó.

Una posición similar expresó esta mañana ante la consulta de El Observador el presidente de la central, Fernando Pereira. Dijo que el secretariado ejecutivo barajó otras opciones —como un paro parcial para los hombres y uno total para las mujeres—, pero que la decisión fue unánime. "Las empresas no tienen una posición neutra: van a mandar a cubrir con un varón. Además el paro no tiene nada que ver con los objetivos que busca la marcha. Y el PIT-CNT tuvo que tener en cuenta estos y otros factores", justificó.

Algunos sindicatos de todos modos resolvieron, individualmente, habilitar a las trabajadoras a parar todo el día. La Federación de Funcionarios de Salud Pública y la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) son dos de ellos, por lo que los servicios que atienden estas mujeres se verán afectados el viernes. También las empleadas que integran algunos de los sindicatos de los entes autónomos se ausentarán del trabajo ese día. Pereira confirmó que este será el caso de las mujeres de la Unión Ferroviaria, Sutel, Fancap y Aute.

Pereira también dijo que los movimientos feministas integran la central sindical desde la reapertura democrática en 1985, cuando se inauguró la Comisión de Mujeres, que después se transformó en el Departamento de Género y Equidad. Actualmente cerca del 40% del Secretariado Ejecutivo está formado por mujeres, al igual que la Mesa Representativa.