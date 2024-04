Juan Di Natale cuenta por qué no le interesa ir al programa de Andy Kusnetzoff

El ex coconductor de Caiga quien Caiga, el programa que en los años 90 conducía Mario Pergolini, Juan Di Natale, fue contundente cuando le preguntaron en una entrevista los motivos por los cuales no fue al programa que conduce por Telefé su ex compañero de equipo, Andy Kusnetzoff.

"Andy no me invitó a su programa, pero tampoco es un lugar donde me interese mucho estar", dijo Di Natale, que junto a Agustina Kämpfer, la ex novia del ex vicepresidente Amado Boudou, debutará este sábado debuta con "La casta está en orden" por el 9.

Se trata de un programa de humor poliítico en el horario de 21 a 22. El conductor reflexionó sobre estos tiempos de violencia verbal, reafirmó su pasión bostera y deslizó irónicas pero sutiles críticas

¿Andy Kusnetzoff te invitó a su programa?

No, pero no es un lugar en el que me interese mucho estar tampoco.

Di Natale admitió que cuando había que hablar con Mario te mandaban a vos porque eras el que sabía hablar con él. "No era cuando había que hablar con Mario sino que había un momento difícil para la producción de CQC, que era el momento previo a la salida al aire del programa, cuando los conductores veíamos el material que íbamos a presentar. Y ahí a veces había una mirada muy crítica de parte del conductor del programa, y yo tal vez era el que tenía la mirada más amigable con respecto al trabajo de la producción, y a eso se refería la historia".

Sobre el programa que encarará, declaró "Yo voy más o menos por cosas que no he hecho. El humor político de algún modo lo he tocado, sobre todo en Caiga Quien Caiga. Pero La casta está en orden será diferente. Llegué porque me convocaron y en general no lo hacen para eso que vos soñás hacer, sino para lo que ya saben que hiciste y que podés hacerlo más o menos bien".

Di Natale explicó que no se tratará de "un programa de cronistas sino un programa de humor basado en secciones, en informes, en la presencia de uno o más invitados y en la interacción con actores caracterizados como dirigentes políticos de la actualidad".

"Es un programa que haremos en vivo y hay cosas que puedo contar, que puedo imaginarme cómo van a salir, pero la verdad es que las cosas se juegan ahí, en la cancha, en el momento en el que se encienda la luz de la cámara y estemos ahí. El sábado a las 9 de la noche vamos a ver. Con Agustina cada uno encontrará su forma personal y el invitado o la invitada se hará cargo de lo que tenga para decir. No es la idea hacer un programa con una fuerte bajada editorial de parte nuestra, de parte de los conductores. La idea es que eso esté jugado en los informes, que los invitados vengan a expresarse libremente y los actores que hagan lo suyo.

El programa Caiga quien Caiga era uno de los más vistos en los años 90