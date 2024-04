Después de 23 años de su paso por GH, Tamara Paganini hizo una tremenda confesión

La ex GH 2001, una de las más polémicas participantes en su momento, recordó su paso por el reality e hizo confesiones que no dejaron bien parada a la producción. “No muestran todo”, sostuvo.

A 23 años de ser parte de la primera edición de Gran Hermano que se realizó en la Argentina, Tamara Paganini reveló que pudo ser expulsada del reality por pegarle a un compañero y que no solo no pasó, sino que ni lo mostraron al aire.

La ex GH 2001 afirmó que los productores editan el contenido, que eligen qué mostrar y que no porque priorizan el rating y a los jugadores que se los da, como ocurre en esta temporada con Juliana “Furia” Scaglione.



“Llega un momento en el que las cámaras pasan a ser parte de mobiliario. No podés cuidarte de lo que decís 24/7″, dijo Tamara en Intrusos.

Seria, Paganini continuó: “Aparte, en el Gran Hermano nuestro tampoco sabíamos que algo que dijéramos iba a tener tanta repercusión, que iban a armar altos bondis por una boludez que decías. Ahora son un poco más conscientes”.

“Un día le pegué a uno. Yo era La Oca de los huevos de oro, al igual que Gastón. No me iban a sacar. No lo mostraron”.

“Dicen ‘la violencia que hay en Gran Hermano’. Nosotros nos puteábamos de arriba abajo. Yo un día le pegué a uno adentro de la casa”, reveló Tamara, sin filtros. Descolocada, Flor de la Ve le preguntó: “¿En ese momento se podía?”.

Y Paganini respondió: “No, no se puede. Es romper las reglas. Me llamaron al confesionario y les dije ‘lo haría de nuevo 3 y 10 veces más. Si querés echame”.

Atenta a las palabras de la ex GH, Marcela Tauro apuntó: “Eras la Furia de ese Gran Hermano”. Y Tamara asintió: “Era La Oca de los huevos de oro, al igual que Gastón (Trezeguet). No me iban a sacar... Y creo que no lo mostraron al aire. Varias cosas no mostraron al aire. La producción elige qué mostrar y qué no mostrar”.

“Yo tengo un montón de cosas que pasaron y no la vieron ni por Direct TV... En el canal (Telefe) no se ve todo. Siempre existe el botón de ‘apagá esta’. Si total hay 120 cámaras, que te apaguen 2, no pasa nada”, reveló Tamara, generando polémica con su testimonio.