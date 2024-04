Gran Hermano: la estrategia sorprendente de Coti para sabotear a la líder

Desde su ingreso a la casa de Gran Hermano, la relación de Coti Romero con sus compañeros fue empeorando. A pesar de sus intentos por unirse a diferentes grupos, no logró ganarse la confianza de ninguno, y finalmente se alió con los Bro's. Sin embargo, esta estrategia no dio resultados, y la semana pasada volvió a estar en la lista de nominados. Por este motivo, ahora intentó influir en la líder de la semana para mejorar su situación antes de la gala de eliminación.

Los seguidores del reality no pasaron por alto este comportamiento, especialmente cuando Romero intentó manipular a Virginia, la líder actual de Gran Hermano. Todo ocurrió el miércoles, cuando la correntina y la comediante estaban a solas. Aprovechando la inexperiencia de la comediante en ese rol, Coti sugirió que salvara a Furia sin decirle explícitamente, lo que provocó que Demo abandonara la habitación visiblemente molesta.

Aunque el comentario de Coti parecía ofrecer ayuda, en realidad podría perjudicar a Virginia. Según la conformación actual de la lista de nominados, la gala de este domingo podría enfrentar a la correntina contra Furia, las jugadoras más fuertes del certamen. Si la humorista salvaba a Furia, quien estaba nominada junto a Romero, esta última correría el riesgo de ser eliminada. Por esta razón, la joven intentó que la líder revelara su decisión, pero Gran Hermano intervino para anular el movimiento y evitar que se alterara el equilibrio antes de la gala de eliminación.

”Resulta tan difícil para la gente saber las cosas”, se quejó Virginia sobre la dinámica del juego. Coti le respondió: “No me digas nada, ni me hagas seña ni nada. Para mi si no querés que se vaya ninguna mujer tenés que salvar a Furia. No me digas nada para no perder tu beneficio”. Al escuchar esto, la comediante dejó la habitación en silencio.

Recientemente, Coty confrontó nuevamente a Furia. Sin embargo, en esta ocasión, Furia optó por no responder a la confrontación. Esto se debe, en parte, a la revelación de Furia sobre su estado de salud. Anunció que padece leucemia, aunque está en una etapa tratable y no necesita tratamiento en este momento: “Tengo algo que es una verga, pero que no tengo que andar de tratamiento y por ende, como es nivel uno y no es en nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro. Chicos, tengo leucemia grado 1. Y no es joda, no es chiste. No es nada”, afirmó.

"No tengo que tratarlo porque está en nivel uno si eso no crece. Todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda", compartió mientras sus compañeros guardaban silencio. "Puede ser que a los cuarenta años me pegue el nivel tres y bueno, cagamos. Pregunté qué es lo que tengo que hacer y es lo que hago. Vida sana, que no fume tanto, porque ya saben lo que el cigarrillo hace. No puedo entrenar lo que entrenaba antes, o sea que no puedo ser atleta de alto rendimiento, pero sí puedo entrenar pero no cagarme a palos como lo hacía", explicó con determinación mientras algunos de sus compañeros, como Virginia, se conmovían hasta las lágrimas.

