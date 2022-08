Juan Manuel García: “Se tornó un poco más riesgoso el negocio agrícola”

¿Cuál es la situación de los cultivos de invierno y qué rindes esperan?



Creo que el potencial todavía está intacto. Se logró sembrar toda el área en fechas óptimas. La situación de los cultivos es buena pero dispareja. Al norte del Río Negro tuvieron excesos hídricos importantes y se atrasaron mucho los trabajos de control de malezas y fertilizaciones porque no había piso; además, los cultivos vienen con un estrés por el exceso de agua. Soriano viene con un régimen hídrico bastante bueno, capaz que ahora está faltando un poquito de agua. En la zona sur, en Colonia, es todo lo contrario, se precisa más lluvia porque está muy seco.



A grandes rasgos, a pesar de esas diferencias en los registros hídricos, los cultivos están con buenas poblaciones y sanidad.

Estamos dependiendo de las condiciones de la primavera, setiembre y octubre definirán cómo va a ser el resultado final. Los cultivos que están más adelantados son las colzas, que están recién iniciando floración, pero para el trigo y la cebada es muy temprano para hacer una estimación. Si la primavera acompaña, puede haber buenos rendimientos, si no acompaña, se puede complicar por el rendimiento que se necesita para cubrir los costos.

¿Con qué costos productivos se inició esta zafa?



Cambió muchísimo. Al momento la siembra, el rendimiento equilibrio de los cultivos —al precio de los insumos en ese momento— andaba entre 3.300 y 3.400 kilos (por hectárea) para la cebada y trigo, y 1.400 la colza.

Hoy por hoy ya se invirtió entre el 75% y el 80% de los costos, sobre todo con fertilizantes muy caros que es lo que mueve más la aguja. Ahora ante la baja de precios (de los granos) el rendimiento equilibrio aumentó, aunque algunos productores hicieron ventas adelantadas y calzaron precios de granos. Siempre está el riesgo de comprometer físicos, entonces no se animan a vender muchos kilos porque no se logra cubrir el 100% de la inversión con ventas anticipadas.

Ahora el rendimiento equilibrio aumentó y anda en 2.000 kilos para colza y cerca de 4.000 kilos en trigo y cebada. Es muy dependiente del esquema de precios de los productores, por ejemplo, precio de renta o si tienen maquinaria propia. Aumentó a rendimientos que pasan a ser muy dependientes del clima, porque por más que hagas todo bien y seas muy prolijo, esos rendimientos a los que se fue ahora para cubrir los costos del cultivo son mayores a lo que es el rendimiento histórico nacional.

Para esta zafra de invierno Copagran sembró 11 mil hectáreas de trigo, 23 mil ha de cebada y 29 mil ha de colza.

La cooperativa desarrolla los cultivos de colza y trigo para exportar y suministrar el mercado local; y el de cebada en contrato con las malterías. Además, la cooperativa produce semilleros de forraje como avena y raigrás.

¿El valor de los insumos bajó?



Sí, hubo una baja bastante importante, sobre todo en nitrógeno. El resto de los insumos como los agroquímicos, que no son tan importantes en el porcentaje del costo total del cultivo, tuvieron una baja. La mayor parte de la inversión ya está hecha, ahora falta alguna aplicación de fungicidas o alguna fertilización con nitrógeno para los cultivos que vienen más atrasados, pero ya está casi todo invertido.

¿Preocupan los márgenes rentables de esta zafra?

Sin dudas porque es una inversión muy alta, que anda alrededor de los US$ 1.200 por hectárea y, si no se logran esos rendimientos, el número negativo puede ser grande, porque la inversión es muy grande. El riesgo aumentó en ese sentido, el volumen de la inversión, que hace dos años era US$ 500, hoy está en US$ 1.200. Se tornó un poco más riesgoso el negocio agrícola por el volumen de inversión que hay que hacer.

Colza fue uno de los cultivos que más creció en área de siembra, ¿por qué?



Fue el que más creció. Al momento de la siembra era el cultivo que con rendimientos promedio arrojaba el mejor margen. Pero además tiene otras ventajas de cosecha más temprana, lo que permite sembrar un cultivo de segunda con fecha de primera. Es un cultivo que viene creciendo por su propio margen y por las ventajas en la rotación.

El área de siembra de trigo también aumentó por el mismo margen del cultivo y bajó un poquito la cebada capaz que por la memoria un poco de la zafra pasada en la que hubo problemas de calidad; el año pasado anduvimos cerca de las 29 mil hectáreas y este año anduvimos en 23 casi 24 mil hectáreas. La cebada sigue siendo un cultivo efectivo, que arroja buen margen, que calza bien en la rotación, pero hubo un poco de sustitución por colza. Cerca de un 30% de cada cultivo es lo que realizan los productores, que es más o menos lo que se refleja a nivel país.

¿Se han visto problemas de sanidad en los cultivos?



Problemas de sanidad hay en todos lados. En la zona sur en donde el régimen hídrico es más bajo sí se han tenido muchísimos días de niebla y, al tener agua libre en los cultivos, se dan las condiciones para que aparezcan los hongos que colonizan los cultivos. Ya se está viendo enfermedades en cebada, en las que se están haciendo aplicaciones de fungicidas y en colza también; en los trigos todavía no.

Algunos productores ya vendieron parte de su producción.



Sí, me animaría a decir que trigo es muy poco lo que se vendió quizás colza y cebada sí. Eso es muy dependiente del productor, capaz que si miras el promedio se han vendido entre 300 y 500 kilos por hectárea de colza y unos 800 o 1.000 kilos de cebada. Aunque también hay productores que no tienen nada vendido.

¿Cómo se ven los valores del mercado agrícola?

Nadie sabe lo que va a pasar pero creo que no se van a lograr los picos que se lograron el año pasado sino que se logrará algún equilibrio. No son valores los excepcionales del año pasado pero siguen siendo buenos precios. En la medida en la que sigan bajando un poco los precios de los insumos, la cuenta sigue cerrando y el negocio sigue siendo atractivo.