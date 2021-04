Juan Manuel García: “En Copagran el área de cultivos de invierno crecerá casi un 37%”

¿Qué está sucediendo en estos días en el área de agricultura que hacen los socios de Copagran?

Estamos comenzando la cosecha de los cultivos de verano, algunos ya se cosecharon en su totalidad como el maíz de primera y el girasol, y otros se están cosechando ahora, como la soja. Y quedan para adelante el maíz y el sorgo de segunda.

¿Cómo son los rendimientos de los cultivos de verano?



Los rendimientos que se ven son muy dispares. Así como fueron las lluvias de dispares en el verano, son los rendimientos que se están obteniendo.



El maíz de primera sufrió mucho y hubo rendimientos de 3.000 a 5.000 kilos. En la soja que se está cosechando el rendimiento es mucho más dispar, desde 800 kilos hasta 3.000, dependiendo la zona, el tipo de campo, la variedad y la fecha de siembra.



Por otro lado, a grandes rasgos, los girasoles anduvieron muy bien, con contenidos de aceites muy buenos. Hay expectativa de que mejoren los rendimientos para la soja, maíz y sorgo de segunda, pero va a seguir la disparidad.

¿Y cómo se vienen los cultivos de invierno?



Copagran tiene planes de colza para exportación y mercado interno, planes de cebada con una paleta de variedades muy importante, plan de trigo y como siempre los planes de forrajeras.



Una de las características de Copagran es que tiene 11 plantas de silos distribuidas por todo el litoral, desde Paysandú hasta Colonia, lo que le da una ventaja al productor de poder elegir diferentes variedades y puntos de recibo que le queden lo más cerca posible. Es una ventaja tener centros de acopio cercanos al campo.

¿Crecerá el área de siembra?



Se están anotando las áreas y habrá un área muy importante. En Copagran el área de cultivos de invierno crecerá casi un 37% con respecto al año anterior, con un crecimiento fuerte de trigo y colza sobre todo.

Hay una demanda grande de los productores, entusiasmados con los buenos precios y un poco con la memoria de la zafra pasada, que fue muy buena. Fue un invierno en el que no llovió demasiado y fue bastante frío, lo que permitió tener rendimientos casi récord en muchos cultivos, como en colza, trigo o cebada, en los que se obtuvieron muy buenos rendimientos y calidades. Ayudado por el aumento de los precios, se cerró una zafra de invierno buena. En esa coyuntura, sumado a una zafra de verano que no va a ser buena, hay una necesidad de hacer caja, de tener ingresos a fin de año y en ese sentido vemos un aumento del área de invierno importante.



El crecimiento más grande será en colza y trigo, el aumento en cebada es menor porque el área está acotada al área que da la maltería, pero en colza y trigo se registrarán crecimientos de área del 60 o 70%, porque no hay tope para subir el área.

¿Cómo están hoy los costos de producción?

Los insumos empezaron a subir en diciembre y enero, y dependiendo un poco de qué insumo es ha habido un crecimiento de entre un 10% y 25%. Un poco por el aumento de precios, por el aumento de los principios activos y el lugar de origen.

Ha ido creciendo el precio y por eso estamos trabajando y siguiendo el tema de cerca para que el socio, el productor, tenga una paleta amplia de insumos en la cual elegir lo que es más apropiado para su cultivo, brindando también asesoramiento técnico para que el uso de esos insumos sea más eficiente, intentando minimizar el aumento de los costos.

¿Están padeciendo ahora hurto de granos?



No hemos tenido problemas de robo de granos, pero tenemos muchas personas atrás haciendo seguimiento y trazabilidad. Tenemos un sistema de información online, a medida que va cargando sus camiones el productor, con un usuario y una contraseña, puede ir haciendo el seguimiento de esos camiones. Copagran ofrece el servicio de logística con camiones propios, tercerizados y contratados. Se puede realizar una trazabilidad de la producción desde que sale del campo hasta que llega al puerto. En ese sentido creemos que estamos bastante cubiertos, por supuesto que puede haber algún caso, pero por ahora no hemos tenido.

¿Cómo analiza el accionar del gobierno para el sector?

En principio vemos con muy buenos ojos la decisión política de no subir el precio de los combustibles, a pesar del aumento del petróleo. Es un insumo importante en agricultura que repercute no solo en la producción, sino en el transporte y logística. No son solo los insumos, sino también la energía y en ese sentido eso se vio con muy buenos ojos, apostando a darle un impulso a la economía mejorando la competitividad del sector.

¿Cómo van las ventas ganaderas de Copagran?

Copagran no es solo granos, tenemos también una planta de producción de balanceado y una línea de negocios ganaderos en el que comercializamos para reposición y hacemos ventas a frigoríficos.

El año pasado empezamos a ser parte de Pantalla Uruguay y el negocio ha ido aumentando en volumen y en cantidad de clientes.

Era un pedido de los socios y los comisionistas el tener esta herramienta y se están haciendo más negocios que antes gracias a esta nueva modalidad.

¿Cómo observa la venta hacia los frigoríficos?

Ha ido variando, hubo demanda de los productores de sacar ganado a causa de los déficit hídricos que ocurrieron en muchas zonas del país y los precios habían bajado un poco. Ahora se recuperaron, la demanda está firme, los frigoríficos están dando entradas cortas y el sector está con una mejor condición de pasturas. Así los productores pueden aprovechar este aumento de precios que ha tenido en los últimos meses el ganado gordo.

Nuevo directorio en Copagran

La Cooperativa Agraria Nacional (Copagran) eligió un nuevo directorio, integrado de este modo: Alberto Cibils (presidente), Juan Manuel García (vicepresidente), Mathías Mahilos (secretario), Alejandro Solsona (tesorero) y Fernando Bide (vocal).