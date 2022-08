Jubilaciones: por ahora todos esperan el movimiento del otro

El gobierno echó a andar esta semana una de las mayores apuestas de su mandato: la posibilidad de votar una reforma del sistema jubilatorio, de la que no tiene certeza que pueda salir victorioso, pero que marcará el debate político de las próximas semanas.

Lacalle Pou sabe que es una de las últimas oportunidades, quizá junto con el posible tratado de libre comercio con China, para que su presidencia marque un legado. Por eso avanzó en un plan con el que muchos integrantes de su bancada no se sienten tan cómodos: saben que si bien es necesaria porque los números del sistema previsional son una bomba de tiempo, difícilmente le genere réditos electorales en 2024 y, al contrario, puede jugarle en contra, sobre todo respecto a la batalla de fondo: la suba de la edad de jubilación de 60 a 65 años. Las encuestas juegan a favor: según Equipos, 72% de los uruguayos apoya un cambio en el sistema de jubilaciones, pero otra cosa será cuando efectivamente toquen el por muchos ansiado fin de los días laborales.

El presidente jugó su carta y convenció a su bancada para que sea la prioridad legislativa en estos meses. Y luego aplicó el mismo libreto de todas las grandes decisiones de su gobierno: la declaración de emergencia sanitaria o el TLC con China. Convocó a todos los líderes partidarios en el entendido de que se trata de una decisión central en la vida del país. Con el Frente Amplio fue en una reunión aparte, en la sede de la calle Colonia, un gesto que no se veía desde que Tabaré Vázquez visitó la sede del Directorio del Partido Nacional en 2007.

Con esa jugada, el presidente marcó la cancha, en un pequeño triunfo político tras semanas de que en Torre Ejecutiva se plantearan cómo pasar al “centro del ring”. Pero lo que viene es más complejo. Porque, afuera y adentro, lo pesado del tema obliga a todos a calcular para no dar pasos en falso.

El presidente necesita un delicadísimo equilibrio. Por un lado, apuesta a meterle presión al Frente Amplio, para hacerle pagar el costo político de un eventual naufragio de la propuesta. Pero a la vez debe cuidar el frente interno de la coalición: la propuesta afecta los beneficios jubilatorios de la familia militar, algo que, al menos según los antecedentes de la reforma de la Caja Militar en 2018, a Cabildo Abierto no le gustará. Precisamente, como en muchos temas de este gobierno, el partido de Manini Ríos ha mostrado un cauto apoyo.

Pero si no toca a los militares, no hay posibilidad de que tenga algún apoyo del Frente Amplio, y le costará defender ante buena parte de la opinión pública que los militares tengan un trato diferencial.

En la interna del Partido Nacional también hay algunas discusiones delicadas que saldar. ¿Seguirán adelante si finalmente no tienen el apoyo del Frente Amplio? ¿Cargarán con el costo político de subirle la edad de jubilación a la gente, en un momento en que el salario real tampoco se ha recuperado tras la crisis de la pandemia?

Por ahora, todos calculan. El presidente del FA, Fernando Pereira, pidió a los sectores que no salgan a opinar, y que dejen que la coalición de gobierno se desgaste primero chocando por los puntos más sensibles. El Partido Socialista y el Partido Comunista no le han hecho mucho caso y se alinearon con la postura más extrema del PIT-CNT, que se opone desde el vamos a cualquier reforma que implique que los asalariados trabajen más tiempo, y argumenta que es seguir agrandando la brecha entre ricos y pobres, mientras de paso pide derogar las AFAP, algo que no tiene el más mínimo consenso político hoy. Y tampoco le hace caso Danilo Astori, quien ya menos obligado por los vaivenes políticos diarios se anima a apoyar al presidente.

Cada cual empezó a mover sus piezas en esta partida de incierto final.