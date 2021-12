Juez argentino admitió que cobró mal un penal y pidió perdón

El árbitro argentino Nicolás Lamolina admitió que se equivocó en el partido que el lunes por la noche Quilmes le ganó 2 a 1 a Ferro por las semifinales de los playoffs de la Primera Nacional de la vecina orilla.

La jugada se dio sobre los 75 minutos de juego cuando Federico Anselmo entró al área para definir ante la salida del golero Marcelo Miño y tras definir impactó con su pie al golero. En vez de cobrar falta en ataque Lamolina sancionó el penal que sentenció la serie y la suerte de Ferro. Anselmo lo anotó, el Cervecero ganó 1-0 y se metió en la final ante Barracas Central tras haber empatado 1-1 en la ida.

Este martes, en declaraciones a TyC Sports, Lamolina admitió que volvió a ver el partido completo y la incidencia en particular admitiendo que se equivocó.

"Obviamente que este partido se jugó a las 21.10 y habrá terminado a las once y algo pero para mí siguió hasta la madrugada porque no pude dormir. A todo aquel que busca la justicia deportiva, estas situaciones no lo ponen bien. Llegué a mi casa, vi el partido completo y la repetición de la jugada, y me di cuenta de que el golpe terminó siendo de Anselmo sobre el arquero Miño. En la cancha, sentí que el arquero había salido con imprudencia y por eso sancioné penal. Pero luego viéndolo, me doy cuenta de que es Anselmo el que golpea el cuerpo del arquero", declaró.

"Sentí una decepción tremenda al ver la jugada repetida. A la gente de Ferro Carril Oeste, que seguramente se sentirá muy a disgusto conmigo, le quiero pedir las disculpas del caso. Creo que corresponde y de la manera que tengo de manejarme. Me encuentro con un profundo disgusto y una profunda tristeza por lo que interpreté en milésimas de segundos. A pesar de que el VAR podría haber ahorrado esta situación, el disgusto hoy no me lo quita nadie ni por un par de días tampoco", agregó.

"Mi posición inicial en el tiro de Pavone, que es el que se termina desviando, es ortodoxa. Pero ante esta situación del desvío, yo debo ajustar mi posición. Tenía que buscar perspectiva y ángulo y desde ahí decidir. Yo lo que vi fue que Miño no jugó el balón y que el que sí lo jugó es Anselmo. Lo que interpreté fue una imprudencia de Miño y por ende la sanción del penal. Tomo la decisión en milésimas de segundos", se justificó.