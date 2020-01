Prandi comparó al chancho de Punta del Este con los vuelos de la muerte de la dictadura

Fue el tema del día. Alguien fue en helicóptero hasta la mansión del empresario textil argentino Federico Álvarez Castillo y le tiró un chancho a la piscina, que fue sacado de allí, asado y comido, según la fiscal que investiga el incidente. Vandalismo o broma elaborada entre amigos con mucho dinero, el evento fue comentado y discutido tanto en Uruguay como en Argentina. Y entre todas las voces que opinaron sobre el caso, está la de la modelo y actriz argentina Julieta Prandi, que realizó una comparación llamativa.

Durante una entrevista desde Carlos Paz con el programa televisivo Intrusos, fue consultada sobre el chancho volador y lanzó: "El primer impacto que tuve cuando vi el video se relaciona con la dictadura. Me recordó a la gente que tiraron en el río. Me pareció súper cruel", dijo Prandi.

"Me contaron que el animal murió en el aire de un paro cardíaco antes del impacto. De todas formas, muera en el aire o muera por el impacto me parece un horror injustificable. No hay forma en la que lo pueda justificar o salvar, me parece espantoso", continuó.

Prandi hizo referencia con sus dichos a los llamados "vuelos de la muerte", un método de exterminio de detenidos desaparecidos, utilizado por las dictaduras militares sudamericanas en la década de 1970, tanto en Uruguay como en Chile y Argentina, con las víctimas siendo arrojadas al Río de la Plata desde aviones.

Julieta Prandi sobre el cordero arrojado a la pileta desde el helicóptero: "Me recordó a la gente que tiraron al río en la dictadura"#EnVivo @Intrusos https://t.co/9hyRqDgn8f pic.twitter.com/2oeMHyWrcq — América TV 📺 (@AmericaTV) January 15, 2020

En su faceta como modelo, Prandi compartió varios trabajos con Lara Bernasconi, pareja de Álvarez Castillo y también protagonista del incidente del cerdo. "A ella la conozco de cuando trabajábamos en la agencia de Ricardo Piñeiro. De hecho, tengo un buen recuerdo haciendo producciones comprometidas en la defensa de los animales. La verdad me sorprendió un poco", dijo sobre su vinculación en el episodio. "Me impactó muchísimo. Me parece repudiable el que lo tira, el que es cómplice, el que se ríe, todos. Eso no es una broma. El hecho está planeado. Calcular la altura, alguien que esté filmando, está todo muy armado y tuviste varios momentos para replantearte la situación", concluyó.