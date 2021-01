Kagelmacher jugará ante Danubio pese al riesgo de perderse el clásico

Las cuatro tarjetas amarillas que arrastra desde hace algunos partidos el zaguero central de Peñarol, Gary Kagelmacher, no será un obstáculo para que el director técnico Mauricio Larriera le dé la titularidad una vez más, este domingo cuando el equipo visite a Danubio en Jardines del Hipódromo en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura.

Peñarol resignó cinco de los seis puntos que ha disputado en este campeonato, el cual está obligado a ganar para después intentar ir por la definición del Uruguayo 2020.

Sin embargo, el comienzo no ha sido para nada auspicioso luego de empatar sin mostrar nada contra Cerro 1-1 en el Estadio Luis Tróccoli y perder sobre el final con Defensor Sporting 2-1 en el Campeón del Siglo el miércoles pasado.

Mauricio Larriera tiene muy claro que necesita una victoria –su primera victoria en Peñarol– porque de lo contrario, el equipo quedará demasiado abajo tanto en la tabla del Clausura, como en la Anual, en la que se había puesto a siete puntos del líder Nacional –luego de estar 13 abajo– y ahora está a ocho.

Debido a ello, el flamante DT de los aurinegros no se guardará nada y pondrá a Kagelmacher con cuatro tarjetas amarillas a cuestas en un partido que será muy complicado teniendo en cuenta la difícil posición que ocupa Danubio en la tabla del descenso y que, tal como le sucede a Peñarol, en todos los encuentros se juega muchísimo, según indicó una fuente del club a Referí.

Obviamente que si a Kagelmacher le muestran una nueva amarilla, se perderá el clásico del miércoles de la semana que viene a la hora 18.30 en el Estadio Campeón del Siglo, pero Larriera prefiere arriesgar primero y pensar luego en lo que vendrá.

Bien la pudo ver ante Defensor Sporting y perderse el duelo ante Danubio, pero Christian Ferreyra se equivocó al no amonestarlo tras bajar a Ignacio Laquintana a un metro de la entrada al área.

Es dentro de ese contexto en que el entrenador tiene muy claro lo que se juega el equipo el domingo cuando visite Jardines del Hipódromo ante un técnico quien conoce muy bien a este plantel porque ya lo dirigió, como Leonardo Ramos.

Volvió Britos y Nahuelpán sin clásico

Peñarol sumó a dos jugadores en la práctica vespertina de este jueves en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) con los regresos de Matías Britos y Randall Rodríguez.

Ambos futbolistas se sumaron a los entrenamientos a cargo del técnico Mauricio Larriera luego de que sus hisopados de covid-19 dieran negativos.

De esta manera, los siete futbolistas que se habían contagiado con el virus, ya lo han superado.

El domingo pasado se reincorporaron Giovanni González, Agustín Álvarez Martínez y Alejo Cruz. Los dos primeros fueron titulares el miércoles en la derrota ante Defensor Sporting

Ese mismo miércoles se sumaron Joaquín Piquerez y Juan Acosta.

A su vez, Peñarol informó que la lesión que padeció el pasado lunes el delantero argentino Ariel Nahuelpán, que lo sacó del equipo en el partido de este miércoles ante Defensor Sporting que los aurinegros perdieron 2-1 se trata de una distensión en el sóleo.

Según informó una fuente del club a Referí, la recuperación de Nahuelpán le deparará aproximadamente 10 días, por lo que tampoco estará el domingo contra Danubio (hora 17, Jardines, tercera fecha del Clausura), ni en el clásico del miércoles que viene contra Nacional en el Estadio Campeón del Siglo.

Se despidió Xisco Jiménez

El español Xisco Jiménez, quien llegó a la rescisión de su contrato con Peñarol por US$ 215.000 por la deuda contraída por el club y que no le cobrará los meses de enero y febrero, se despidió de la hinchada a través de sus redes sociales.

El delantero jugó 27 encuentros en su periplo por el club mirasol y convirtió solamente seis goles.

El español rescindió contrato teniendo en cuenta que no iba a ser utilizado por Mauricio Larriera y entonces busca por estos días un club en su país.

Se despidió de la hinchada carbonera en su cuenta oficial de Twitter en la que escribió como encabezado que “Una vez manya, ¡siempre manya!”.

“Ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Primero que nada quiero agradeceros todo el cariño y respeto que me habéis mostrado todo momento desde que puse un pie en Uruguay. He vivido una experiencia increíble e inolvidable, que desde luego ha superado mis expectativas previo llegar a Peñarol. Me siento afortunado por haber defendido los colores de un club tan enorme como es Peñarol”, comenzó expresando el español.

Y añadió: “Siempre traté de defender al club con el máximo respeto y profesionalismo. A pesar de que el último año no saliesen las cosas como uno quería, por muchos motivos, el recuerdo que me llevo es muy bonito y especial”.

Xisco escribió además: “Me llevo grandes amigos, conocer un país con una gente muy acogedora, muy cercana a mí y a los míos. Y lo más importante de todo; agradecer a todos mis compañeros, mi familia durante esta aventura en Uruguay, todos los momentos que hemos pasado juntos, a todos los trabajadores del club y a toda la gente que hizo posible que viviera esta ‘locura’. Un carbonero más a la distancia”.