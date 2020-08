Kesman y un mensaje a Álvarez de Ron en el arranque del Polideportivo: "Tendrías que estar acá"

Volvió el Polideportivo, y con él los recuerdos de aquel programa que décadas atrás llevaba todo el deporte a las casas uruguayas cada domingo por canal 12.

El regreso estuvo plagado de incertidumbre, ya que en febrero se anunció su llegada para marzo, y a causa de la pandemia el estreno se vio postergado. Incluso su principal competidor, Punto Penal, comenzó a emitirse un mes atrás, después de una suspensión por la misma razón.

Alberto Kesman fue esta vez el encargado de dar inicio al ciclo y eligió hacerlo con un recuerdo a figuras históricas que pasaron por allí. Y también, con un "palito" a todo lo que hoy no se puede ver en televisión abierta.

"Tengo un sentimiento muy especial. Pasaron más de 20 años, siento que fue ayer. Vuelve el Polideportivo que cada domingo a las 19 horas juntaba a toda la familia, porque el fútbol no tenía derechos de pago, no tenía tanto dinero alrededor. El Polideportivo mostraba los goles de Primera, de la B, de la C, los goles internacionales que no llegaban, los goles del fútbol argentino que llegaban por avión. El patín sobre hielo, el atletismo, el básquetbol, todos los deportes estaban representados en aquel Polideportivo que fue histórico porque tuvo récords de audiencia en televisión", dijo Kesman.

Con estas palabras y una gran emoción abrió @kesmanalberto el primer programa de un nuevo ciclo del @polideportivouy #PolideportivoUY pic.twitter.com/BiwRVKt0jm — 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗱𝗼𝗰𝗲 📺 (@teledoce) August 2, 2020

Pero además Kesman se acordó de sus amigos y colegas que hicieron del programa el éxito que fue. Recordó al periodista fallecido Juan Gallardo, al compaginador Dardo Rivas, al camarógrafo "Negro" Rivas y a José Ángel Tuana, "El favorito", especialista en turf. Y en este pasaje es donde el periodista de canal 12, José Carlos Álvarez de Ron recibió un especial saludo de parte de Kesman.

"Quiero saludar a José Carlos Álvarez de Ron. Deberías estar acá, y vas a estar", dijo Kesman.

Álvarez de Ron se encuentra en seguro de desempleo rotativo y volverá al canal, según pudo saber El Observador. En la misma situación han estado anteriormente otros periodistas del canal, a causa de la pandemia de coronavirus y el parate en el fútbol uruguayo.

Antes de la suspensión, estaba previsto que, además de Kesman, el equipo de periodistas deportivos de Teledoce estaría a cargo de la conducción del ciclo, con Rodrigo Romano, José Carlos Álvarez de Ron y Federico Buysan como presentadores, Nadia Fumeiro y Diego Jokas en los móviles, y Héctor "Puchi" García a cargo del turf.