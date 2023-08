Kevin Dawson: "Peñarol está desperdiciando a Randall (Rodríguez); ¿qué más tiene que demostrar para jugar?"

El exarquero de Peñarol, Kevin Dawson, habló sobre su presente en Plaza Colonia y también de otros temas, entre ellos, cómo ve el arco de Peñarol en la actualidad.

"Me quedé contento porque pude hacer un buen partido, con buenas atajadas, aunque no pudimos conseguir el objetivo del resultado", dijo Dawson este miércoles en el programa "Minuto 1" de Carve Deportiva.

Sobre la posición de Plaza, que va último en la tabla del descenso indicó que "ahora se viene Nacional y si bien sigue Seba Díaz, que es un técnico institucional, estamos en una situación complicada, sin entrenador. Hay que ir y darle cara al domingo y demostrar un poquito más (ante Nacional)".

"De 13 partidos que nos quedan, hay que ganar nueve o 10, es muy complicado, pero hay que pelearla hasta todo lo que podamos", añadió el exarquero aurinegro.

Cuando llegaron Carlos (Manta) y Chiqui (García) a gerenciar el club "y que Plaza no iba a jugar más, .ellos confiaron en que me quedara, porque yo estaba más para las ocho horas que para el fútbol, y me ayudaron a crecer en lo deportivo y en lo económico".

Kevin Dawson volvió a Plaza Colonia

Sobre su vuelta a Plaza Colonia sostuvo que "sentía que eran momentos para venir a dar una mano, pero yo necesitaba reencontrarme conmigo mismo y yo necesitaba de Plaza ahora. Necesitaba el volver a sentirme contenido, estar tranquilo, ser querido, por ahí, bajar un poco los decibeles, jugar más tranquilo y poder demostrar que uno sigue vigente en el buen sentido. Y así otros casos. Por ejemplo, Nico Milesi capaz que está ganando para la nafta, porque va y viene todos los días de Montevideo, y tenía algún equipo de Montevideo para quedarse, y decidió venir acá (a Colonia) por todo lo que pasamos en 2016 y la gente que maneja al club. Vinimos a intentarlo (salvarlo del descenso). Puede salir o no, pero nos quedamos tranquilos porque pusimos la cara".

Peñarol acaba de contratar entre sus nuevas figuras a Guillermo De Amores, el nuevo arquero, al cual no le fue bien y hasta ahora, no ha demostrado seguridad.

Consultado acerca de cómo definiría lo que sucede en el arco, Dawson indicó: "No es fácil. No descubro nada si digo que atajando en Plaza tengo una mochila que pesa mil kilos menos que atajando en Peñarol. Es un arco pesado, que estás constantemente bajo la lupa. Este año ha dado mucho que hablar lo que es el arco de Peñarol. Por lo que uno ve y escucha, teniendo a Randall (Rodríguez) que hizo todos los méritos para atajar, ante la mínima, la gente siempre va a pedir por él. Si bien no lo conozco a Guille De Amores personalmente, me hablaron muy bien de él, me hablaron de su fortaleza mental, para reponerse en circunstancias difíciles. Esperemos que así sea por su bien y el de Peñarol. No es un arco fácil. Y está todo el mundo pidiendo que Randall tenga su chance que bien merecido lo tiene y esa puede generar una presión extra".

"Peñarol está desperdiciando a Randall. ¿Qué más tiene que demostrar? Ya no tiene que demostrar más nada para tener su continuidad en Primera. Pero obvio son decisiones de cada técnico y uno opina de afuera con el cariño y el sentimiento que tengo por él, que quisiera que tuviera esa chance. Estoy opinando un poquito con el corazón, pero en materia deportiva, hizo todo lo que debía para tener su chance. Y no le va a pesar porque Randall tiene una personalidad tremenda. Ojalá lo veamos pronto en el arco", sostuvo Dawson.