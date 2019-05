Koons dice que su vida "es la misma" tras subasta récord de su obra

El artista contemporáneo Jeff Koons afirmó en Ciudad de México que su vida "es la misma" tras la subasta en Nueva York en la que su escultura "Rabbit" alcanzó hace algunos días el récord del mayor precio pagado por una obra de un artista vivo, al venderse por US$ 91 millones.



"Mi vida es la misma y mi relación con el trabajo sigue siendo igual después de la subasta de este miércoles", aseguró el creador en una rueda de prensa en el Museo Jumex, de México, donde sus obras protagonizan una exposición junto a las del reconocido artista francés Marcel Duchamp.



De hecho, Koons dijo que prefiere enfatizar la importancia que tiene el público sobre las creaciones, que es quien -en realidad- da sentido e importancia a los diferentes productos culturales.



"El arte es la esencia del potencial del que observa, no es el objeto", señaló al indicar que son los objetos los que al final acaban estimulando al espectador. "Eso es lo más importante", agregó. Por ello, aseguró, que las diferentes piezas no dejan de ser "metáforas, reflejos de la gente".



Koons es un artista estadounidense nacido en Pensilvania en 1955, cuyo trabajo comenzó a ser conocido a partir de la década de 1980. Entre las disciplinas que ha abordado durante su trayectoria se encuentran la pintura, la fotografía o la escultura de instalación.



Tras tres décadas de trabajo, Koons ha adquirido una importante fama internacional, que ha generado que sus obras se encuentren entre las más cotizadas del mundo. De hecho, este miércoles 15 de mayo, una de las cuatro esculturas "Rabbit", realizada en acero inoxidable, se vendió por US$ 91 millones en la casa de subastas Christie's, convirtiéndose en el mayor precio pagado por una obra de un artista vivo.



Se trata de una pieza que retrata un conejo hecho de globos creada en 1986 y que, en la actualidad, se encuentra considerada como uno de los iconos del arte del siglo XX.



En este sentido, otra de las esculturas "Rabbit" se podrá observar hasta el próximo 29 de setiembre en el Museo Jumex de Ciudad de México, en la exposición "Apariencia Desnuda: el deseo y el objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons".

Fuente: EFE