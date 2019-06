La advertencia del presidente de UTE: "Probablemente caigan más árboles de lo normal"

El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, habló este martes en conferencia de prensa acerca del ciclón extratropical anunciado para este noche, y advirtió como probable que, debido al agua acumulada en los suelos, caigan más árboles de lo normal. El jerarca aseguró que si bien hay peligro de cortes en el tendido eléctrico, la empresa está preparada para restaurar el servicio en caso de afectaciones.

"Si se verifican las condiciones de viento que están previstas nos agarra con muchos días con agua en el terreno, por lo tanto los árboles están más débiles ante el viento y probablemente caigan más árboles de lo normal", dijo Casaravilla en una conferencia de prensa. En el caso de las localidades que se encuentran inundadas, advirtió que los peligros de caídas y de cortes pueden ser "extremos".

Sin embargo, se mostró optimista para solucionar los problemas que puedan generarse esta noche. "Estamos preparados, tenemos todo el personal previsto para reponer el servicio lo más rápido posible", aseguró.

UTE cuenta con una red de sensores en todo el territorio nacional y hace pronósticos para su propia operativa, en un trabajo conjunto con Inumet.

Por otra parte, Casaravilla también se refirió a los costos que le suponen a la empresa pública estas situaciones. "Cada temporal en promedio cuesta US$ 1 millón", informó Casaravilla, y agregó que, anualmente, suelen gastarse unos US$ 8 millones en reparación de daños de catástrofes climáticas.

En ese sentido recordó el caso de la localidad de Dolores en 2016, que supuso, por sí solo, US$ 10 millones, pero aclaró que este fue un caso excepcional.

Los más afectados

Hasta el mediodía de este martes había al menos 5.400 personas desplazadas en todo el país por las inundaciones. Los departamentos más afectados son Durazno, con 3.248 personas desplazadas, Florida, con 926, y Canelones, con 470. En menores cantidades le siguen San José, Soriano, Treinta y Tres, Flores y Río Negro, con solo una persona, según los datos publicados por El Sistema Nacional de Emergencias (SINAE).

Frente al pronóstico de este martes en que ya rigen dos alertas por vientos muy fuertes y persistentes, el SINAE dio una serie de recomendaciones para evitar peligros. Entre los puntos se destaca que las personas mayores, los niños y los animales se encuentren a resguardo y acompañados por adultos responsables. Señalaron pertinente también que no quede afuera de la vivienda ningún objeto que pueda llegar a volarse con el viento y operar como proyectil hacia un transeúnte. Por último, las autoridades recomendaron no salir de la casa ni a pie ni en vehículo si no es absolutamente necesario.