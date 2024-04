Video: Nicolás Maduro intentó mandarle un mensaje en inglés a Biden y generó risas entre el público

A dos días de la entradas en vigencia de nuevas sanciones de Estados Unidos y en medio de una entrevista en la televisión público, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro intentó mandarle un mensajes en ingles a Biden y provocó la risa del público que se encontraba en el lugar.

“Les digo a los negociadores que le manden al presidente Biden el siguiente mensaje”, dijo mientras miraba a la cámara. Posteriormente y tras una breve pausa, dijo: “If you want, I want. If you don’t want, I don’t want". Provocando la risa del público debido a su mala pronunciación del ingles.

Finalmente, algo frustrado por lo que había pasado lo tradujo al "caraqueño" y en un tono serio afirmó: "Si tú quieres, yo quiero, si tú no quieres, yo no quiero. Punto final". Ganándose así el aplauso de sus seguidores luego del vergonzoso momento que se volvió viral.

El mensaje de Maduro se da en el marco del anuncio de Estados Unidos de que no va renovar la licencia temporal que alivió sanciones al sector del petróleo y el gas en Venezuela debido a las acciones del gobierno chavista que no está siguiendo los acuerdos de Barbados para garantizar elecciones transparentes y justas.

“Nosotros vamos a seguir, con licencia, sin licencia, nosotros no somos colonia gringa," dijo Maduro durante su programa semanal de televisión.

“Nosotros hemos tomado nuestro propio modelo económico, nosotros no dependemos de ustedes, gringos", agregó.

La licencia general emitida en octubre de 2023 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, autorizó transacciones con la estatal petrolera PDVSA -Petróleos de Venezuela-, como también inversiones en el sector energético venezolano.

Estados Unidos se encuentra analizando el panorama de las elecciones en Venezuela, ya que Maduro había adquirido el compromiso de celebrar unas elecciones presidenciales libres para mantener estas licencias y esta el momento no ha seguido con lo prometido.