La fuerte autocrítica de Gundogan tras la eliminación del Barcelona ante el PSG

Ilkay Gundogan fue uno de los futbolistas del Barcelona que habló con los medios de comunicación, luego de lo que fue la dura eliminación en cuartos de final de la UEFA Champions League ante el PSG con un resultado global de 6-4, y el alemán hizo una fuerte autocrítica con el rendimiento de su equipo, mencionó la actuación del árbitro e incluso apunto contra la expulsión de Ronald Araijo, que cambió el partido.

"Creo que merecía un penalti. Estaba corriendo y el rival claramente me bloqueó. Le dije al árbitro que era penalti y en lugar de eso me sacaron una tarjeta amarilla", destacó Gundogan sobre un penal no sancionado para el Barça.

"Esto es la Liga de Campeones. No importa el rival, es imposible remontar si uno de tus jugadores es expulsado. Estamos muy decepcionados. Sentíamos que teníamos el control del partido antes de la tarjeta roja. Si es falta, es tarjeta roja. No he visto la repetición y seguramente vosotros lo sabréis mejor. Es difícil de decir, pero en estos momentos cruciales debes estar seguro que puedes recuperar el balón. Si no consigues la pelota, y no sé si la toca o no, debes dejarlo ir. Prefiero conceder el gol o dejar al delantero con un uno contra uno. Se tiró el balón largo y no sé si llegaba a la pelota. Podía dejar la oportunidad a nuestro portero y que nos salvara o incluso conceder un gol. Ponerte con un hombre menos por la roja tan temprano en el partido te mata", mencionó el alemán con respecto a la expulsión de Ronald Araujo.

En cuanto a errores colectivos, el exjugador del Manchester City también criticó la pasividad defensiva en el gol de Vitinha, el segundo del PSG: "Otra vez un error. Creo que teníamos que salir y no dejarlo chutar. Estaba solo. No es algo que no hayamos entrenado. El jugador más cercano a la pelota tiene que salir. Éramos tres contra tres en el córner y Vitinha era el cuarto hombre y alguien debía salir. Nadie lo hizo, o lo hizo demasiado tarde. Fue un buen disparo y fue el segundo gol. Era un gol innecesario, pero ahora ya es demasiado tarde".

Esta eliminación provoca un duro golpe en lo anímico para el Barcelona, sobre todo de cara al próximo partido ante el Real Madrid por LaLiga, así como el propio Gundogan dijo que "estoy muy decepcionado" tras la derrota y luego de sufrir otra remontada. "Estábamos en una buena posición. No sólo por el partido de ida, también por haber hecho el primer gol. Todo estaba en nuestras manos pero lo dejamos escapar de la manera más fácil. Se lo regalamos al PSG. Eso es lo más decepcionante", agregó.

Horas más tarde del encuentro, Gundogan compartió un mensaje en redes sociales: "Qué noche tan frustrante. Muy doloroso. Estábamos en una muy buena posición después del partido de ida, pero al final no funcionó. Realmente es una lástima perder el partido así. Necesitamos tener la mentalidad de levantarnos, aprender de una derrota así y volver a intentarlo la próxima temporada; ésta es la única manera. Pero por ahora… ¡El Clásico está a la vuelta de la esquina y debemos concentrarnos completamente en eso!".