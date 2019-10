La amistad transparente

Por Jaime Clara*

Hombre/Mujer: ¿amistad posible? Reconozco que esta pregunta no es nueva. La hemos escuchado hasta el hartazgo y desde todas las intenciones, desde las más serias hasta las más picarescas. El debate puede estar repetido. Pero se me refrescó al leer un formidable libro, Aquí y ahora. Cartas 2008-2011, que es la correspondencia entre dos inmensos intelectuales, como el norteamericano Paul Auster y el sudafricano J.M. Coetzee, (Premio Nobel de Literatura 2003).

En el comienzo del libro, Coetzee plantea el asunto de la amistad en general. "Parece ser que la amistad sigue siendo en cierto modo un enigma: sabemos que es importante, pero no tenemos nada claro por qué la gente traba amistad y la conserva. Compara la amistad con el amor. Sobre el amor se pueden decir cientos de cosas interesantes. Por ejemplo: los hombres se enamoran de mujeres que les recuerdan a su madre, que al mismo tiempo son y no son su madre. ¿Es cierto? Ciertamente. Ahora miremos la amistad. ¿A quiénes eligen los hombres como amigos? A otros hombres más o menos de la misma edad, con intereses parecidos, por ejemplo los libros. ¿Es cierto? Tal vez.”

Luego de otras disquisiciones, agrega que “por fin, un comentario que hace Christopher Tietjens en ‘El final del desfile’ de Ford Madox Ford: uno se acuesta con una mujer para estar en condiciones de hablar con ella. En otras palabra, hacer de una mujer tu amante no es más que un primer paso; el segundo, hacer de ella tu amiga, es el que importa; sin embargo, en la práctica hacerse amigo de una mujer con la que no te has acostado es imposible porque quedan en el aire demasiadas cosas sin decir. Si realmente cuesta tanto decir algo interesante sobre la amistad, entonces se materializa otra idea: que a diferencia del amor o de la política, que no son nunca lo que parecen, la amistad sí es lo que parece. La amistad es trasparente.”

La respuesta de Paul Auster a esa primera carta, es inquietante. Reflexiona sobre el valor de la amistad en general, que puede ser tema de otra columna. Pero en lo que se refiere sobre el vínculo entre el hombre y la mujer, Auster dice que “la amistad y el amor no son la misma cosa. Hombres y mujeres. Diferencia entre matrimonio y amistad. Una última cita de Joubert (1801): ‘Solo debes elegir por esposa a la mujer que escogerías como amigo, si fuera hombre”. Una formulación bastante absurda, supongo (¿cómo puede una mujer ser un hombre?), pero se entiende lo que quiere decir, y en el fondo no se diferencia mucho de tu observación sobre El final del desfile, de Ford Madox Ford, y la caprichosa y divertida afirmación de uno se acuesta con una mujer para estar en condiciones de hablar con ella’. (…) ¿Pueden ser amigos hombres y mujeres? Creo que sí. Con tal de que no exista atracción física en ninguna de las partes. Una vez que la sexualidad entra en escena, se acabó lo que se daba.”

“En cuanto a la amistad entre hombres y mujeres», -responde Coetzee- «sí que me resulta curioso que el orden habitual de los acontecimientos hoy día será que primero el hombre y la mujer se hacen amantes y después amigos, en lugar de primeros amigos y después amantes. Si esta organización es cierta, ¿acaso hemos de considerar que la amistad entre hombre y mujer es en cierto sentido más elevada que el amor erótico, una fase a la que ambos pueden acceder tras graduarse de la mera experiencia sexual del otro? Está claro que hay gente que piensa así: el curso del amor erótico es impredecible, dicen, no dura, se puede convertir de forma inesperada en su opuesto; la amistad, en cambio, es constante y duradera, puede estimular a los amigos para que se conviertan en mejores personas (tal como has dicho tu). Creo que tenemos que resistirnos a aceptar esta afirmación con demasiada facilidad, así como las consecuencias que emanan de ella. Por ejemplo, existe la convención de que es insensato que un hombre y una mujer que llevan mucho tiempo siendo amigos (‘simples’ amigos) den el paso de practicar el amor físico. Acostarse con un amigo es una experiencia insulsa, dice esa convención; los buenos amigos no tienen ese elemento de misterio que Eros exige. Pero ¿acaso es esto cierto?”.

Este asunto, ha sido estudiado a diferentes niveles.

La investigadora, especialista en filosofía y psicopedagogía, Ana María Catoyra escribió que la amistad entre el hombre y la mujer es algo difícil aunque en pocos casos no imposible.

Para Catoyra, “en toda relación de amistad, el sujeto a medida que va conociendo al otro, busca en él el reflejo de la propia imagen. En la amistad entre el hombre y la mujer, la curiosidad por conocer al otro buscando el reflejo de la propia imagen, provoca una dificultad, ya que dicha curiosidad se convierte en un misterio incitante que lleva a interesarse de otra manera por el otro. Esto provoca mutua atracción, convirtiendo así la amistad en amor”.

Finalmente agrega que, “en el concepto del filósofo griego Platón, quien distingue el amor (eros) de la amistad (philia). Este pensador sostiene que en el eros (amor) intervienen dos personas. El amado es, por naturaleza, amigo del amante. Es decir, que el amor supone la amistad. A su vez, la amistad (philia), cuando gana suficiente intensidad en el alma del que la siente se convierte en amor (eros)".

*Esta nota fue originalmente publicada en Blog Delicatessen