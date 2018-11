La balada de Buster Scruggs, el nuevo wéstern de los hermanos Coen para Netflix

Es sábado por la mañana y dos amigos cruzan audios de Whatsapp con unas cuatro horas de diferencia. Los conceptos sobre la nueva película de los hermanos Coen atraviesan el Atlántico en pocos segundos y conectan Uruguay con Francia en una charla de cine que bien podría desarrollarse en un bar, pero que, sin embargo, se gesta en la red intangible que reina las conexiones modernas. En su mayoría, los comentarios no pasan de los dos minutos de duración y son benignos, complacientes con la entrega más reciente de la filmografía de los directores oriundos de Minneapolis. Pero entre los elogios vertidos desde Europa aparece una frase que se podría perder fácilmente en el mar de datos enviados; en cambio destaca por atacar el punto clave de lo que sucede hoy en la industria del cine. La frase, palabras más, palabras menos, dice lo siguiente: “Lo mejor fue saber que lo nuevo de los hermanos Coen está al alcance de un clic y en casa”.

Eso no se puede pasar por alto cuando se habla de La balada de Buster Scruggs. Que la nueva película de dos de los autores más relevantes del cine estadounidense haya tenido su estreno global –a pesar de una escuetísima proyección en salas del hemisferio norte– en Netflix no deja de ser la enésima –pero acaso una de las más contundentes– confirmación de que la plataforma sacudió la industria del entretenimiento y que el cambio es irreversible. Porque, además, ellos no son los únicos que optaron por el camino de la N roja: también desembarcaron recientemente el escocés David Mackenzie con Legítimo rey y próximamente lo hará Alfonso Cuarón con Roma.

Pero hay más cosas que puntualizar sobre Buster Scruggs. Por ejemplo, que se planeó originalmente como una serie y que eso derivó en una película antológica formada por seis relatos independientes y autoconclusivos (como Relatos salvajes). También, que los hermanos Ethan y Joel se adentran de nuevo en el wéstern, un terreno que ya transitaron con éxito en películas como Temple de acero o Sin lugar para los débiles. Y además –y bajo el riesgo de abusar de la repetición de conceptos–, que Buster Scruggs es la creación más fresca de estas dos cabezas creativas que, en el acierto y el error, siempre intentan mantenerse fieles a sus temas y obsesiones. Si eso ya es motivo de atención, que en este caso lo hagan de manera satisfactoria es la invitación final a dejarse deleitar por la música de estos seis relatos tan particulares como encantadores.

In crescendo

Hay que estar preparado para este viaje por el lejano oeste, porque no es un trayecto que se adecue demasiado a las estructuras narrativas a las que estamos acostumbrados. O sí, porque en este mundo dominado por las series a demanda, tal vez lo más recurrente sea contar la historia en capítulos, hilvanar las partes de un todo a través de varias entregas. Eso es lo que pasa acá.

Los Coen lo hacen, claro, desplegando todos los recursos técnicos y semánticos que hacen a sus películas tan peculiares, excelsas, y que los han consagrado como uno de los tándems predilectos por los cinéfilos de culto y el público más popular. En esta nueva película están los personajes estrafalarios, los que no encajan y aún así encantan con su presencia. También, la violencia que marca el pulso de la realidad y el clásico humor negro, retorcido, que juega con sus personajes y los hace enfrentar destinos crueles. Por momentos, también se ve la tristeza lúgubre que empaña varias de sus historias, ese fracaso a veces bucólico que se mastica los sueños de sus personajes y los escupe con cinismo. Algo de eso pasaba en Balada de un hombre común o Fargo.

En este caso, todo comienza con la primera historia, que da nombre a la producción y es la más “ligera” de todas. En ella, un bandido interpretado por Tim Blake Nelson viaja de pueblo en pueblo cantando y generando toda clase de problemas con la ley. La comedia negra, mezclada con el uso casi artificial de la violencia, aparece como la principal protagonista e impulsa de manera agridulce este primer fragmento. Algo parecido sucede con la segunda historia, en la que James Franco también es un bandido y debe escapar de varias penas de muerte. Con esas dos aproximaciones más lúdicas, los Coen introducen el tema sobre el que girarán casi todas las aristas de esta producción: la muerte y sus implicancias.

En el tercer escalón, la melancolía y el patetismo toman la posta. Liam Neeson protagoniza una de las piezas más tristes y amargas de estos dos hermanos, en una historia donde la ambición puede más que la compasión y que significa un pozo emocional, no narrativo, para una producción que poco a poco va elevando el tono existencial de su premisa. La oscuridad pasa a dominar el panorama.

Todo se ilumina, sin embargo, en el cuarto fragmento, en el que Tom Waits recorre paisajes de la campiña estadounidense buscando oro, entre simpáticos ciervos y el verde de las praderas. El contexto de la época –plena fiebre del oro– invade rápidamente la pantalla y la ambición lleva a los personajes a límites morales. Lo que bien podría ser una adaptación de algún cuento de Jack London es, además, uno de los picos de la película.

Y todos los caminos de Buster Scruggs conducen al quinto episodio, protagonizado por la actriz Zoe Kazan. Allí, los Coen se despachan con una joya dentro de su filmografía y se las arreglan para incluir todas sus obsesiones en 20 minutos sin fisuras. Es un cenit narrativo que pasa por el amor prometido, la esperanza de un porvenir mejor, la violencia desatada por un agente externo e incontrolable, la muerte inesperada, el fracaso del sueño americano y una frase final que queda repiqueteando como el eco del galope de los caballos.

Su último episodio, con algunos tintes sobrenaturales sorpresivos, es el colofón que demuestra que sí, que al final La balada de Buster Scruggs va sobre la posibilidad de la muerte, ese momento en que todas las personas se transforman y revelan su cara real. Porque es allí donde aflora la codicia, las fronteras de la moral se difuminan y la violencia aparece como el escape perfecto. Así, esta pintura que los Coen hacen del Oeste llega a un final menos climático que su corto anterior, pero aun así satisfactorio.

¿Lo mejor de todo? Que estos mundos violentos y geniales lo esperan en su hogar. La pantalla grande siempre engrandecerá al cine de los hermanos, pero tener estos relatos a la mano es una oportunidad inexcusable para dejarse atrapar por esta canción de sangre, pena, alegrías y acción que los Coen compusieron bajo el ya ineludible paraguas de Netflix.

Top 4 de historias

4- El de James Franco

James Franco va por ahí asaltando bancos, hasta que lo atrapa una diligencia de cazarrecompensas. Esa será la primera de muchas veces que se enfrentará con la posibilidad de la muerte.

3- El de Liam Neeson

Un empresario viaja con un muchacho sin piernas ni brazos que cada noche presenta un acto teatral. En medio de la miseria, lo nuevo se enfrenta con lo viejo y produce rupturas dolorosas.

2- El de Tom Waits

Un buscador de oro viaja por un valle de ensueño y acampa cerca de un río con la esperanza de encontrar el mineral. Tiene suerte, pero el olor del metal dorado atraerá a visitantes indeseados.

1- El de Zoe Kazan

Una caravana de carretas y bueyes se dirige a una ciudad distante. En el medio, una muerte repentina pone a los personajes en un momento que decidirá su futuro.