La belleza del arte está en el ojo de tu gestor de patrimonios

Actualmente, sin embargo, Cifuentes tiene otra misión: él está reposicionando sus habilidades para analizar el arte, explorando temas como el rendimiento relativo y el perfil de riesgo de las pinturas de Jean-Michel Basquiat. Los complejos cálculos del libro del que es coautor con Ventura Charlin, The Worth of Art (El valor del arte), sugieren que Basquiat no sólo supera a los valores estadounidenses, sino también a las obras de Renoir y Matisse.