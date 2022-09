La bronca de Carlos III tras mancharse con una lapicera: "No puedo con esta maldita cosa"

"Por Dios, odio esto" dijo Charles III al darse cuenta que la tinta corría entre sus dedos.

Acto seguido, le entregó la lapicera a su esposa, la reina consorte Camilla quien advirtió que se seguía derramando la tinta.

"¡No puedo soportar esta maldita cosa! Lo que hacen todo el maldito tiempo", rezongó en referencia a la macha de tinta.

En el video también se ve una conversación previa al inconveniente donde el rey pregunta la fecha y se da cuenta que anteriormente la había escrito mal.

"Por Dios, escribí una fecha errada más atrás", reprochó.

Este episodio se acumula a otro que tuvo el pasado sábado, que llamó mucho la atención de la opinión pública.

En este caso, se trató de un gesto con sus manos para que uno de los ayudantes le mueva el tintero cuando iba a sentarse a firmar documentos.

Enseguida, vuelve a hacer el mismo gesto con las manos para que le retiren de la mesa el estuche del bolígrafo pero, esta vez, con una clara expresión de irritación en su rostro.

UK



Moment King Charles furiously motions for aide to move ink pot as he signs proclamation (before eagle-eyed viewers spot him 'stealing' the pen)

King Charles III has signed the Royal Proclamation and officially named new King

The pen he signed proclamation with was a gift from pic.twitter.com/Lmapu2xIyd