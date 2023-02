La bronca de Julio Fuentes tras la derrota ante Peñarol: "Esto no es fútbol, es una payasada"

"Jugamos un deporte raro, no lo entiendo. El otro día le hicieron un tackle a Schiappacasse en Fray Bentos, no sé si se revisó. De ahora no puedo opinar porque no vi nada. Lo que se cobra no lo puedo percibir, pero es un deporte raro esto", dijo el entrenador de La Luz Julio Fuentes tras la polémica derrota de su equipo ante Peñarol en la segunda fecha del Torneo Apertura.

Consultado en entrevista con VTV sobre los gestos que hizo sobre el final del partido cuando Esteban Ostojich cobró el segundo penal y ordenó a su equipo a abandonar el campo de juego, Fuentes dijo: "Ni sospeché que podía cobrar penal, quería hablar con los jugadores para que no nos metiéramos atrás y salir a presionarlos porque si les robábamos una pelota podíamos ganar el partido. Me sorprende que después lo llamen otra vez al árbitro y ya cuando lo llaman sabés cómo viene la mano". "Tuvimos momentos buenos, momentos más o menos, en los primeros minutos hicimos un buen trabajo, lo lastimamos mucho a Peñarol en defensa, sobre todo por el lado de Valentín Rodríguez. En una jugada desgraciada tomamos un gol, en el segundo tiempo no salimos bien, con los cambios el equipo mejoró mucho con la línea de cuatro, alcanzamos un empate que para mí iba a ser definitivo y pasó esto ahora", analizó el DT. "Este no es un equipo que pueda recibir siete goles en dos partidos, no trabaja para eso, no era así el año pasado, tenemos que ver dónde nos estamos equivocando porque hicimos cuatro goles en dos partidos y perdimos", agregó. En conferencia de prensa con los medios radiales, poco después, Fuentes comentó: "Esto no es fútbol, es una payasada. Me dijeron que la última fue penal, pero no la revisaron. Tendría que verla", dijo. Fuentes se refirió a la última jugada del partido donde en un balón largo que fue a buscar el zaguero Roberto Hernández, Yonatthan Rak se le apoyó en la espalda y al mismo tiempo, Hernán Menosse lo impactó con el antebrazo en la nuca. La falta no fue sancionada.